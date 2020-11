Les nouveaux sacs P + MC sont un véritable succès en Wallonie

La collecte élargie des plastiques d’emballage au travers des sacs P + MC est un succès en province de Namur, a indiqué vendredi le BEP Environnement. Lancé le 1er octobre 2019, le dispositif a permis d’augmenter la part de PMC par habitant de huit kilos en un an. Un meilleur tri qui permet aussi de recycler plus de déchets.

Le BEP Environnement est la première intercommunale wallonne à avoir proposé le "nouveau sac bleu" sur son territoire, qui inclut également la commune de Héron, en province de Liège.

Avant le 1er octobre 2019, le sac bleu accueillait les cartons à boisson, les emballages métalliques et certains emballages plastiques (flacons et bouteilles uniquement). Depuis, ont été acceptés dans le sac P + MC les raviers, barquettes et boîtes en plastique, les pots et tubes, les films plastiques, les sacs et sachets. Le tout, vide, aplati et séparé.

Dans les communes utilisant des conteneurs à puce, la diminution des tonnages de déchets résiduels est de l’ordre de 2,4% et celle du nombre de levées des conteneurs de 7,7%. Dans les communes utilisant des sacs payants, la diminution du poids des déchets résiduels est de 3,5%.