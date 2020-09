Les nouveaux radars tronçon wallons ne verbalisent pas

Les radars tronçon sont souvent présentés comme la solution la plus efficace pour faire respecter les limites de vitesse. La Flandre y a massivement investi mais la ministre de la Mobilité, Lydia Peeters, déplore que plus de la moitié des 215 radars tronçon installés au Nord du pays ne soient pas fonctionnels. Et en Wallonie ?

La Wallonie investit beaucoup plus modérément dans cette technologie. Pratiquement tous les usagers connaissent le premier radar tronçon mis en service en Région wallonne. Il a été installé à Liège dans le tunnel de Cointe sur la E25 et il fonctionne depuis 7 ans.

La relève

24 nouveaux radars tronçon auraient pu être mis en place cette année. Mais seuls 7 ont été installés et homologués le long des routes wallonnes. Puis, le chantier en est resté là. La crise Covid-19 est une des explications à ce retard mais certainement pas la seule.

Des radars mais pas de P.V.

En effet, le plus inouï est qu’aucun de ces radars n’a jamais verbalisé qui que ce soit. Pourquoi ? Notamment parce que les procureurs du Roi ont dit leur crainte d’être submergés par les dossiers à traiter. Ils veulent pouvoir baliser l’activation des dispositifs. La ministre De Bue, en charge de la sécurité routière, tente de les convaincre.

On installe ou pas ?

Du coup, le timing des installations pourrait être allongé. On ne parle plus qu’avec prudence des 24 radars initialement annoncés. En fait, le planning ne prévoit encore avec certitude que 7 nouveaux radars l'an prochain même si le cabinet de la ministre De Bue assure que les autres suivront.

4 millions, mais pas pour rien !

Il faudra de toute façon évaluer leur réelle efficacité. Le budget initialement prévu pour cette opération tournait aux environs de 4 millions d’euros. Ce n'est pas rien.

Or, on sait que les radars ont, certes, un effet dissuasif mais qui s’émousse vite dès que les conducteurs ont repéré… qu’ils ne flashent pas ou, s'ils envoient des éclairs, que les P.V. ne suivent jamais.