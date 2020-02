Les nouveaux missionnaires royaux : Dewael/Laruelle portraits croisés

Patrick Dewael, élu pour la première fois député à la Chambre des Représentants en 1985, a d’abord fait "carrière" côté flamand : ministre de la Culture dans les premiers exécutifs du nord du pays (1985-1992). Chef de groupe à la Chambre des Représentants de 1992 à 1999, bourgmestre de Tongres depuis 1994, il tente d’emporter la présidence de son parti en 1995 : vu comme favori, il est cependant battu alors par Herman De Croo. Après la débâcle du CVP aux élections fédérales et régionales de 1999, Patrick Dewael décroche le poste de ministre-président flamand. En 2003, ce proche de Guy Verhofstadt rejoint le niveau fédéral et le gouvernement de ce dernier comme vice-Premier et ministre de l’Intérieur ; il y achève la réforme des polices et se montre strict dans la gestion du dossier "migrations". En 2008, il obtient pour la première fois le perchoir de la Chambre qu’il quittera entre 2011 et 2014 pour redevenir chef de groupe Open Vld sous le gouvernement Di Rupo. En 2014, pendant les discussions pour la formation du gouvernement Michel, il obtient à nouveau la présidence de l’Assemblée, avant de laisser la place au N-VA Siegfried Bracke.

Après les élections de 2019, faute de démarrage (déjà !) de vraies discussions pour la formation du gouvernement fédéral, il obtient dès le mois de juin à nouveau la confiance d’une large majorité – rebaptisée "Dewael" depuis, majorité sans la N-VA - pour être redésigné président de la Chambre. Il l’est toujours aujourd’hui.

Le Limbourgeois, fin connaisseur tant du moindre article du règlement de la Chambre que des stratégies des partis, est dès lors vu comme le "symbole" d’une majorité "progressiste" au fédéral dans la lignée des préférences exprimées par sa présidente de parti Gwendollyn Rutten pour une alliance "Vivaldi". Sauf que l’Open VLD est désormais déchiré entre partisans et opposants de cette option (sans N-VA, et minoritaire côté flamand), sur fond de campagne interne tendue pour la présidence du parti, scrutin prévu pour mars… Ministre d’Etat depuis 2002, devenu "sage parmi les sages", Patrick Dewael avait déjà servi de "pacificateur" (sans le titre) en 2010 : consulté par le roi Albert II, il avait permis déjà de "temporiser" en annulant une plénière de la Chambre sur l’arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, et s’efforçant de ramener le calme dans la classe politique à un moment déjà de tensions.

Sabine Laruelle, carrière à éclipses

On voit beaucoup en elle la première femme "chargée de mission royale" depuis 1831. Certes, mais elle le doit sans doute d’abord au fait qu’elle préside le Sénat. En reprenant son scénario somme toute traditionnel de choisir des "pacificateurs" côté présidence de la Chambre et du Sénat, le Palais a ainsi fait "d’une pierre deux coups". Ça tombe bien.

Sabine Laruelle, 54 ans, qui, contrairement à Patrick Dewael, n’était pas vraiment destinée à faire de la politique. Née à Huy, résident à Gembloux en province de Namur, fille d’Agriculteurs, diplômée ingénieure agronome. Engagée durant sept années au cabinet wallon de l’agriculture sous l’ère Guy Lutgen, elle grimpe rapidement les échelons au sein de l’Alliance agricole belge puis de la Fédération wallonne de l’Agriculture dont elle devient directrice générale. Le MR la repère et la propulse en politique : en 2003, elle est élue députée puis choisie, quatre mois plus tard, comme ministre fédérale de l’Agriculture et des Classes moyennes dans le gouvernement Verhofstadt II, où elle côtoie un certain… Patrick Dewael. Au fil du temps, elle voit ses compétences élargies, Economie, Politique scientifique. Mine de rien, elle demeure ministre de 2003 à 2014 sous les gouvernements Verhofstadt III, Leterme, Van Rompuy, Di Rupo… Mais le temps passe ; le MR se déchire entre Reyndersiens et Michéliens, Sabine Laruelle – étiquetée pro-Reynders – se lasse, s’essouffle. Son chef de cabinet, par ailleurs administrateur MR chez Tecteo, doit démissionner face aux prémices de ce qui allait devenir l’affaire Tecteo-Publifin-Nethys… Fin 2013, "ne voulant pas faire la législature de trop", elle annonce son intention de ne pas se représenter aux élections de 2014 et de quitter la politique. On évoque alors un changement de cap, une nouvelle vie, des projets avec des ONG…