Les négociations wallonnes dans le vif du sujet

Ils se sont déjà beaucoup parlé mais la plupart du temps pour exposer leur propre ligne et écouter ceux d’en face. Après peut-être encore un ou deux ajustements ce week-end, ils vont enfin entrer dans le vif du sujet : PS, MR et Écolo vont approfondir les discussions et tenter de trouver, si pas des convergences, au moins des compromis pour former un gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La note

Il y a 15 jours, Elio Di Rupo avait annoncé qu’il suspendait les entretiens et qu’il travaillerait désormais à une note de synthèse. Le document est aujourd’hui pratiquement complet et prêt à déposer sur la table des trois partis concernés par la négociation.

PS + MR (+ ECOLO ?)

PS, MR et Écolo vont tenter de trouver un terrain d’entente. Mais entente à deux ou à trois ? En dehors d’un accord qui semble inévitable, et de son contenu qu’il faut encore cerner, c’est là que réside la principale inconnue. Comme chacun sait, les Verts ne sont pas indispensables. Leur position serait donc délicate dans cet exécutif. D’un autre côté, le PS pourrait-il exercer le pouvoir sans conséquence dommageable avec une opposition aussi forte sur sa gauche ?

Dans quel contexte ?

A l’heure où les discussions vont commencer, on s’interroge encore sur les raisons de la fuite instrumentée il y a une semaine sur une note de priorités Écolo.

L’incident n’est pas anodin. Il matérialise l’idée que, dans chaque formation, il existe des réticences à participer à cette majorité à trois. Que ce soit pour des raisons de convictions profondes ou pour d’autres, moins avouables, d’ambitions locales ou personnelles contrariées.

Qui d’abord ?

Toujours est-il que les discussions vont commencer. Au jeu du "qui disposera bientôt de son gouvernement", difficile de prévoir la 3e place du podium (derrière la Communauté germanophone et la Région bruxelloise).

Mais on peut déjà affirmer que Région wallonne et Fédération Wallonie-Bruxelles ont au moins une longueur d’avance sur la Flandre où les partenaires éventuels viennent seulement de se découvrir et au moins deux sur le Fédéral décidément toujours dans les limbes.