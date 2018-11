Les missions 2019 de la Défense: dans le prolongement de 2018

Premier conseil des ministres ce vendredi pour le tout nouveau ministre de la Défense, le N-VA Sander Loones (qui a prêté serment lundi devant le Roi). Le conseil des ministres du jour a approuvé "le plan des opérations 2019" des militaires belges. Une priorité : encore et toujours la lutte contre le terrorisme. Chez nous, avec 500 militaires toujours bien présents dans les rues pour épauler les services de police en terme de sécurité. Mais avec une présence confirmée sur une série de terrains d'opérations à l'étranger. Dans la stabilité. Peu de changements en 2019 par rapport à 2018...

Premier "front" à l'Est face à la menace russe

La Belgique poursuivra à l'Est de l'Europe sa participation aux opérations de l'OTAN, visant à sécuriser les frontières orientales de l'Organisation, opérations renforcées depuis l'ingérence russe en Ukraine en 2014 et l'annexion de la Crimée. Pour la "cuvée" 2019 des opérations, notre pays enverra ainsi une frégate (avec 175 membres d’équipage) pendant 4 mois en mer Baltique, ainsi qu'un navire chasseur de mines pendant une période de 9 mois avec environ 45 personnes à bord. Et côté "police aérienne" (baptisée ici Baltic Air Policing), on a appris qu'à partir de septembre 2019 (et pendant 2 périodes de 4 mois en 2019 et se poursuivant en 2020), 4 de nos F-16 (et environ 55 militaires) seront opérationnels depuis une base en Lituanie. En outre, la Belgique mettra aussi à disposition de l'OTAN dans les pays Baltes et en Pologne deux détachements blindés, chacun composé de 250 militaires comme force de "dissuasion" et pour renforcer les moyens de "défense collective" dans la région, en collaboration, cette fois, avec des détachements britanniques et allemands.

"Vases communicants" progressifs entre Irak et Afghanistan

Même si le ministre de la Défense s'en défend, la Belgique va, peu à peu, désinvestir le champ de bataille irakien. On en est en tout cas au stade de la réflexion sur une réorientation des moyens disponibles. En clair, la Défense belge, profite du fait que Daech ne contrôle plus que des zones limitées en Irak et en Syrie et que, du côté irakien, les demandes sont moins en engagement de forces de combats qu'en soutien en formation pour les forces de sécurité locale, la Défense va donc réorganiser ses propres forces dans la région, en exfiltrant progressivement ses "special forces" envoyées sur des terrains plus "actifs". Objectif en Irak: stabilisation et reconstruction du pays et de ses capacités institutionnelles. Il est question de formateurs, d'officiers de liaison avec les Nations Unies et la Coalition internationale, de spécialistes du renseignement aérien, d'opérateurs radars, d'experts aux centres d'analyses anti-Daech en Irak, Jordanie, les pays du Golfe.

Côté afghan, la Belgique va poursuivre sa mission d'entraînement, de conseil et d’accompagnement des troupes de sécurité afghanes au niveau régional et national, au QG de Kaboul et surtout à Mazar-E-Sharif (mission OTAN), avec une possible réaffectation dans la région de nos forces spéciales (venues d'Irak donc) à partir de septembre 2019 et pour un an - les discussions sont encore en cours avec de futurs partenaires. Avec un passage progressif donc en Afghanistan de 80-90 hommes à 220.

L'Afrique encore

Enfin, avec des effectifs moindres, la Belgique prolongera -avec une quinzaine de militaires- l’appui à la mission européenne d’entraînement des forces armées maliennes, soutien aussi aux opérations des Nations Unies (MINUSMA) dans la région, avec des militaires (une centaine) et un C-130 basé à Bamako. Présence réaffirmée aussi pour des programmes de formation aux armées locales au Mali, au Niger, au Burkina Faso.

La Défense offrira aussi une assistance militaire via diverses activités allant de l’organisation d’une formation dans le domaine médical, l’instruction des tireurs d’élite tunisiens à la formation de la police militaire tunisienne à l’exécution d’escortes.

Et tout le reste

Ajoutez à cela une série de forces mises en "stand-by" de plusieurs centaines d'hommes au bénéfice de l'OTAN voire des Nations Unies : artillerie de campagne, protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire, appui médical, chasseurs de mines, forces de défense, avions de chasse... au cas où. Même chose s'il fallait se préparer à l'évacuation rapide de nos ressortissants dans le monde lors d'une crise internationale ou d'une catastrophe.

Sans oublier la protection de divers bâtiments, institutions et ambassades en Belgique et dans le monde, et la poursuite avec 500 hommes au moins de la mission d'assistance aux forces de police et de sécurité chez nous, les fameux "militaires en rue" depuis 2015.

Sander Loones insistait, lors de son premier point presse, sur le fait que la Défense belge dont il hérite "n'a jamais autant investi sous cette législature que durant 20 ans des législatures précédentes", de quoi permettre le maintien et le renforcement des missions que la Belgique entend continuer à assumer avec ses partenaires européens et internationaux.