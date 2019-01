Les ministres francophones de l'Environnement harcelés suite à l'action de militants climat

Les trois ministres francophones de l’Environnement ont réagi ce mercredi à l’action d’activistes du climat visant à les « réveiller » à travers des messages, des appels, des mails et des tweets. Marie-Christine Marghem parle d’une « pression positive », Jean-Luc Crucke d’une action « polluante » et Céline Fremault d’une action « contre-productive ». Cette nuit, les activistes de « Act For Climate Justice » s’étaient organisé pour recouvrir les abribus de plusieurs grandes villes du pays. Résultat : de nombreuses affiches mais aussi des stickers qui invitent les citoyens à « réveiller » leurs ministres de l’environnement. Sur les affiches blanches et rouges, un QR code renvoi au site web « Act For Climate Justice » sur lequel on trouve des portraits peu flatteurs des quatre ministres. La page permet d’interpeller chacun des ministres via un mail, un sms, un appel téléphonique ou un tweet. ►►► A lire aussi : Climat : le discours d’un Roi

Marie-Christine Marghem, ministre fédéral de l'Environnement - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA « Pression positive » et « coup d’accélérateur » pour la ministre fédérale Ce midi, l’une des principales concernées par cette action, la ministre de l’environnement Marie-Christine Marghem (MR) a réagi par téléphone : « Il n’y a aucune difficulté par rapport à ce type d’actions. Pourvu qu’elle soit sincèrement tournée vers l’objectif qu’elle poursuit et que ce ne soit pas une action de vexation […] ». Pour la ministre fédérale, il s’agit d’une « pression motivante » qui doit pousser les autres ministres de l’environnement belges et elle à « mettre un coup d’accélérateur ». Pour Marie-Christine Marghem, il faut mettre la politique climatique « au devant des autres politiques » de manière « transversale aux autres » afin d’avoir du « poids dans la réalité […] des résultats concrets, visibles et ressentis ».

Le ministre wallon en charge de l'énergie Jean-Luc Crucke devant le parlement wallon - © Tous droits réservés « Polluant » et « invalidant » pour le ministre wallon Un peu plus tard, devant le Parlement wallon, le ministre en charge de l’énergie pour la région wallonne Jean-Luc Crucke (MR) a lui parlé d’une forme d’expression « radicale, extrême et très différente de ce qu’on voit comme marches citoyennes ». « C’est un peu invalidant de voir tous ces emails, c’est même polluant […] » a ajouté le ministre wallon qui a également tenu a rappelé qu’il y a un plan, le « plan national énergie climat ».

La ministre de l'environnement pour la Région bruxelloise, Céline Fremault - © Tous droits réservés 500 sms et 1600 mails reçus depuis ce matin pour la ministre bruxelloise Enfin, du côté de la Région bruxelloise, la ministre en charge de l’Environnement Céline Fremault (CdH) paraissait fatiguée au moment de répondre à nos questions. « Depuis ce matin, c’est près de 500 sms que j’ai reçu sur mon unique téléphone, c’est-à-dire celui qui me permet de travailler au quotidien » qui rappelle tout de même qu’il « ne faut pas que ce type d’actions deviennent contre-productif par rapport au travail que nous attendons ». Et la ministre de raconter un moment de sa journée : « Ce matin par exemple, j’étais en commission nationale climat quand mon GSM sonnait toutes les trente secondes ». La ministre a également évoqué l’arrivée de plus de 1600 mails à son cabinet aujourd’hui. Une journée bien chargée donc pour les équipes des différents ministres de l’environnement.