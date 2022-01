Les ministres de la Santé décident d'adapter les délais de quarantaine et la stratégie de testing

Sur la base des avis du Risk Analysis Group, du Risk Management Group et du Commissariat Corona, les ministres de la Santé ont pris la décision de supprimer la quarantaine pour les "cas contacts" à haut risque si ces personnes sont vaccinées avec deux doses depuis au maximum 5 mois ou si elles ont reçu une troisième dose. Les personnes entrant dans ces conditions ne devront plus non plus effectuer de test de dépistage PCR en cas de contact à haut risque. Il leur sera toutefois recommandé de respecter les règles de distanciation et de faire preuve de prudence. La CIM santé demande de prendre des mesures préventives strictes (masque buccal (de préférence FFP2), de distance, pas de contacts avec les personnes vulnérables, etc.) jusqu’à 10 jours après le contact à haut risque.

Pour les personnes qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin il y a plus de cinq mois et qui n’ont pas encore reçu leur troisième dose ou dose "booster", elles devront respecter une quarantaine de dix jours. Ce délai pourra être ramené à quatre jours si ces personnes peuvent présenter des résultats d’autotests négatifs jusqu’au dixième jour inclus. Dans ce cas, il leur est aussi demandé de respecter des mesures préventives (masque buccal (de préférence FFP2), distance sociale, pas de contact avec des personnes vulnérables, etc) jusqu’à 10 jours après le contact à haut risque.

Pour les personnes non vaccinées, la quarantaine, jusqu’à dix jours, restera d’application. La quarantaine pourra ici être écourtée après sept jours à condition de présenter des autotests négatifs jusqu’au dixième jour. Dans le cas d’une quarantaine écourtée à 7 jours, les personnes respecteront des mesures préventives strictes telles que le port d’un masque buccal (de préférence FFP2), la distance sociale, ne pas avoir de contacts avec des personnes vulnérables, etc, jusqu’à 10 jours après le contact à haut risque.

Les enfants âgés de 5 à 11 ans ont le statut de l’adulte avec lequel l’enfant réside actuellement. Cela signifie que l’enfant devra suivre les mêmes règles de quarantaine que cet adulte, c’est-à-dire que si l’un des adultes est soumis à une quarantaine (ou isolation), l’enfant est également soumis à la quarantaine.