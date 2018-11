Les militaires protestent à l'occasion de la Fête du Roi

Entre deux militaires, un mannequin, couché sur une civière, représente un soldat. "Il s’appelle Statut et il est blessé", explique Boris Moranville, porte-parole du syndicat SLFP. "On essaie de sauver le statut parce qu’il est détricoté actuellement par l’harmonisation en général du gouvernement qui a du mal à comprendre la spécificité du métier militaire."

Les revendications portent sur le statut des militaires. Elles sont assez similaires à celles des policiers, notamment sur la question de la suppression des congés maladie et le recul de l'âge de la pension. "En 2030, la prochaine limite d'âge de la pension atteindra 67 ans", s'indigne Boris Moranville. "Pensez-vous encore réalisable de sauter d’un avion avec un parachute à 67 ans ? On peut et on doit harmoniser au sein de la nation mais il faut tenir compte de certains corps de sécurité : policiers, pompiers et défense."