Les militaires en bataille contre le nouveau système de congès maladie

Le SLFP Défense estime que les soldats ne doivent pas être traités de la même manière que les représentants de la fonction publique. " Les politiques ont décidé d’harmoniser à tout-va la Défense, les métiers de sécurité et la fonction publique. Pourtant, les risques encourus sont très différents selon les métiers " explique Boris Morenville, du SLFP Défense. Le représentant évoque un statut "détricoté" et des "avantages qui fondent comme neige au soleil". Il ajoute que l'on "harmonise sans regarder le fond de ce qu'on harmonise. Quand on regarde le dossier des pensions, comment peut-on imaginer qu'un militaire va être dans la rue avec 45 kilos sur le dos à 63 ans ?".

La crainte de "gros problèmes de santé"

Boris Morenville redoute que les militaires soient "aussi touchés par l’inaptitude physique. C’est-à-dire qu’on ne sait plus les déclarer inaptes, même si ils ont eu des gros problèmes de santé". Par ailleurs, le SLFP craint que l’on touche aux jours de congés de maladies des militaires, "comme cela se fait beaucoup dans la fonction publique". Mais à la différence des autres secteurs, "l’assureur-loi qui détermine un accident de travail à la Défense, parfois a besoin de plus d’un an. Donc tout de suite, on risquerait de tomber à 60%, peut-être pour avoir un rétroactif, mais malgré tout, il y a les crédits et d’autres engagements financiers, ce qui deviendrait invivable".