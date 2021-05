Les mesures sanitaires pour la réouverture des espaces intérieurs de l’Horeca se précisent

Le protocole sanitaire qui s’appliquera aux établissements du secteur de l’Horeca pour la réouverture de leurs espaces intérieurs à partir du 9 juin est quasi prêt. La RTBF a pu consulter le "draft" de ce protocole. L’arrêté ministériel qui doit le valider devrait être prêt ce week-end. Lors du Comité de concertation du 11 mai, la décision avait été prise de permettre, sous conditions, d’accueillir à nouveau des clients à l’intérieur des bars et restaurants. Le secteur Horeca devait affiner les protocoles et se concerter avec les cabinets ministériels de l’Economie et des Classes moyennes.