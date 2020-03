Depuis ce vendredi 14 heures, le conseil national de Sécurité (CNS) est en réunion. Une semaine après le confinement annoncé par la Première ministre Sophie Wilmès, la Belgique s’attend à de nouvelles décisions. Une conférence de presse est prévue juste après, qui sera retransmise en direct ici, mais impossible pour le moment de savoir quand, tant les discussions peuvent s'avérer délicates.

Mais selon nos informations, le CNS va annoncer une prolongation des mesures de confinement. Celles-ci étaient prévues jusqu'au 5 avril, les voilà confirmées jusqu'au 19 avril, avec prolongation potentielle de deux semaines supplémentaires jusqu'au 3 mai. Le mot d’ordre est "graduation". La Belgique agira par petites touches, après avoir très vite réagi, au contraire de nos voisins : les Pays-Bas, la France et la Grande-Bretagne…

Pas de nouvelles mesures donc, mais plus de fermeté, une application stricte et de nouvelles sanctions administratives. Certains partis voulaient un couvre-feu, des visites à domicile pour arrêter des "lockdown parties" et même imposer un périmètre de 15 kilomètres de déplacements autorisés autour du domicile. Selon nos informations, ces demandes émanaient des partis flamands. Il n'y a pas eu de consensus sur cette question. Mais la potentielle prolongation au 3 mai était aussi une demande flamande et elle a été acceptée. "Voyez ça comme une mission royale avec un rapport intermédiaire, un peu avant le 19 avril" nous glisse un proche du dossier. La Belgique se dirige bel et bien vers un confinement jusqu'au 3 mai.

Pour rappel, le Conseil national de sécurité est composé de la Première ministre (qui préside le CNS), des vice-Premiers ministres et des ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, pour ce qui concerne les responsables politiques (il y a d’autres responsables policiers, judiciaires, etc.). Vu la situation, les entités fédérées, avec les ministre-présidents, sont également à la table du CNS.