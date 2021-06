Les matchs des Diables Rouges en audiodescription pour les personnes ayant une déficience visuelle

Tout au long du parcours des Diables Rouges aux Championnats d’Europe des Nations, les personnes ayant une déficience visuelle pourront vivre le match en audiodescription.

Depuis 2013, l’ASBL ASA commente des matches en direct afin de permettre aux mal voyants d’assister aux rencontres dans le stade. Jean-Marc Streel, l’un des commentateurs spécialisés en audiodescription, nous livre l’esprit collectif de l’audiodescription : " A la base le projet, c’est d’être en inclusion sur le terrain. Les personnes aveugles sont généralement dans les stades, et reçoivent nos commentaires via un casque audio. Ils peuvent être n’importe où dans le stade. On leur décrit toute la rencontre. Avec le covid, on a fait ça sur une chaîne Youtube de la fondation ASA que je représente. "

Concrètement, le terrain est divisé en 4 zones (A, B, C et D) dans le sens des aiguilles d’une montre. Un quadrillage qui permet aux non-voyants de situer les actions sur le terrain au fil des commentaires. Jean-Marc Streel nous explique l’étendue de la description : " Il faut rentrer le plus possible dans le détail. On a divisé le terrain en zones pour gagner en temps de parole et pour mieux expliquer. Il faut donc décrire un maximum de choses. Cela peut être les couleurs, l’ambiance générale, les expressions, le langage corporel… Tous les éléments d’information intéressent les malvoyants. "

Le premier objectif de l’audiodescription est donc de fournir aux spectateurs ayant une déficience visuelle l’image qu’ils n’ont pas. Mais pour Jean-Marc Streel, les malvoyants et les non-voyants demandent surtout de vivre toutes les émotions du match : " On ne se tait jamais. Même pendant l’hymne national, on parle car la caméra passe devant les joueurs. On doit tout décrire ! Si un joueur est concentré ou pas, un clin d’œil, un sourire, … On peut tout dire pendant ce moment-là. Il n’y a pas de temps mort. C’est très important. Il n’y a jamais assez d’infos pour notre public. Un blanc est quelque chose qu’ils ne comprennent pas. Si on se tait, ils se demandent ce qu’il se passe parce que si on ne dit rien. Ce n’est jamais assez ! Quand on commente un match à la télévision, il y a des moments de creux. Nous, on doit toujours parler et tout décrire. C’est ça la différence. "

Cela fait une dizaine d’années que Jean-Marc Streel couvre les matchs de football pour les personnes aveugles et malvoyantes. Mais aussi du basket, de la plongée sous-marine, des sauts en parachute, …

Si le sport est un vecteur d’émotions, le commentateur a vite compris que l’audiodescription amplifie le plaisir de son public qui en redemande : " Le premier mot qui me vient en tête, c’est " émotion ". Parce qu’on est dans un véritable partage avec les personnes malvoyantes. On vit le match très fort. On est très certainement au-delà de tout ce qui est purement description. C’est très vivant comme match. On se laisse vraiment aller dans nos émotions que l’on partage avec les personnes malvoyantes qui sont à la recherche d’émotions. Il y a vraiment la partie description pour bien situer tout ce qu’il se passe avec un maximum d’infos. Nous, on voit un match de football, et on peut s’émouvoir d’un moment clef. On voit que le joueur va peut-être marquer un but. C’est à nous de l’exprimer avec des mots. L’ensemble dégage une grosse émotion. Grâce à l’audiodescription, ils peuvent suivre la rencontre, vivre l’émotion, les buts, et vivre toutes ces belles choses."

Seuls les matchs des Diables Rouges durant le Championnat d’Europe des Nations seront audio décrits. Histoire de vivre et partager ensemble le parcours de notre équipe nationale, ce lien Accessibilité aux personnes déficientes sensorielles (rtbf.be) vous permettra d’accéder à tous les outils mis à la disposition des personnes déficientes sensorielles.