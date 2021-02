Les maisons de repos wallonnes vont pouvoir commencer à déconfiner si le taux de vaccination est suffisant

Suite à la campagne de vaccination au sein des maisons de repos, la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale vient d'adopter une nouvelle circulaire de déconfinement pour les maisons de repos (MDR) wallonnes, qui prévoit un déconfinement progressif des mesures sanitaires à partir du 22 février, et dix jours après la vaccination de la seconde dose pour les résidents. Cet assouplissement des mesures est possible pour les maisons de repos dont le taux de vaccination des résidents est supérieur à 80%. En l'absence de chiffres officiels sur ces taux, on ne sait pas combien de MDR, sur les 602 que compte la Wallonie, sont actuellement concernées par cette circulaire.

Bulle à deux contacts proches, sorties et visites

Suivant les recommandations des experts du GEEMS, les mesures suivantes seront d'application dans les MDRS dont 90% des résidents, et 70% du personnel, ont été vaccinés :

Deux personnes de contact pour chaque résident, qui peuvent changer toutes les deux semaines

La possibilité de quitter l'établissement par groupe de quatre, et de manger ensemble dans l'institution

Accès pour les aidants informels externes

Pour les maisons de repos dont la moyenne de vaccination des résidents est supérieure à 80%, différentes recommandations s'appliquent :