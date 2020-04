Les loueurs de kayaks rêvent d'une reprise pour le 4 mai

Kayak… Ce mot fait le buzz depuis qu’il a été lâché par la première ministre Sophie Wilmès lors de la présentation des différentes phases du déconfinement. A partir du 4 mai l’activité physique en extérieur est permise avec deux personnes maximum, en plus de celles vivant sous le même toit… La première ministre à notamment cité comme exemple le kayak.

Mais ça veut dire quoi exactement ? La location va-t-elle être à nouveau permise dès le 4 mai ? C’est encore très flou. La région wallonne attend d’avoir des précisions du Conseil National de Sécurité mais, en attendant, les loueurs de kayaks se mettent à rêver et se disent prêts.

Les exploitants ont pris des mesures de sécurité

C’est le cas d’olivier pitance exploitant de kayaks à Dinant. Toutes les mesures de sécurité ont été prises pour permettre cette reprise d’activité. " Nous allons recommencer avec une capacité diminuée de 75%. Une capacité limitée d’un kayak tous les 50 mètres. Les réservations seront obligatoires. Vitres en plexiglas à la caisse, distanciation sociale à l’embarquement et au débarquement, gel hydroalcoolique, fermeture des douches et des vestiaires, toutes les mesures ont été prises".

Un non-sens

Mais la réticence est grande du côté des bourgmestres. Pour le bourgmestre de Dinant Axel Tixhon, permettre si tôt cette activité qui est surtout récréative ce serait un non-sens " je peux comprendre que les mesures de distanciation sociale puissent être mises en place à l’embarquement. Mais sur la Lesse ce sera impossible de les respecter. Et on connaît les habitudes des kayakistes, c’est de se regrouper, d’accoster pour faire un pic nic ou boire un verre. Et ce n’est pas aux forces de l’ordre de veiller à faire respecter les règles, les policiers ont autre chose à faire".

Des éclaircissements attendus

Il y a risque sanitaire dit le bourgmestre. Si le conseil national de sécurité n’est pas plus précis, il compte d’ailleurs bel et bien interdire la location de kayaks encore pour quelques semaines. Dans ce cas de figure, comme les autres activités touristiques, la location de kayaks pourrait redémarrer le 8 juin au plus tôt. Et même si vous avez votre propre kayak, il n’est pas question de prendre sa voiture pour faire 100 km pour descendre la Lesse. Les déplacements non essentiels doivent rester limités.