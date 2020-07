Les jeunes appellent l'Europe à gérer le réchauffement climatique comme une crise

Les dirigeants européens doivent de toute urgence traiter le changement climatique comme une crise, réclame une lettre ouverte publiée jeudi par quatre jeunes militantes pour le climat, dont la Suédoise Greta Thunberg et les Belges Anuna de Wever et Adélaïde Charlier. La lettre a été envoyée aux chefs de gouvernement européens et aux dirigeants des institutions de l'Union européenne.

"Vous devez cesser de prétendre que nous pouvons résoudre la crise climatique et écologique sans la traiter comme une crise", urge le titre de la lettre.

Le document appelle l'UE à prendre des mesures immédiates pour éviter une catastrophe climatique, comme arrêter d'investir dans les énergies fossiles et de les subventionner, ou encore fixer des objectifs annuels contraignants en matière de CO2 basés sur des informations scientifiques. Les militants réclament également que l'Europe considère la destruction massive des écosystèmes, "l'écocide", comme un crime international.

Les activistes font aussi référence à la pandémie de coronavirus, qui a montré pour elles que des mesures décisives sont possibles en situation de crise. "Il apparaît clairement aujourd'hui que la crise climatique n'a jamais été traitée comme une crise, ni par les décideurs politiques, ni par les médias, ni par les entreprises, ni par la finance", dénoncent-elles.

"Plus nous continuons à prétendre que nous sommes sur une voie fiable pour réduire les émissions et que les mesures nécessaires pour éviter une catastrophe climatique sont envisageables dans le système actuel, plus nous perdons de temps."

La lettre a été rédigée par quatre jeunes militantes pour le climat: la Suédoise Greta Thunberg, les Belges Anuna de Wever et Adélaïde Charlier, ainsi que l'Allemande Luisa Neubauer. Elles partageront leurs préoccupations en personne et par vidéoconférence avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, jeudi soir.

La lettre ouverte est disponible sur climateemergencyeu.org. Plus de 2.000 scientifiques, militants et citoyens ont déjà signé le texte.