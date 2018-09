Les intercomunales, un outil précieux sous contrôle

Les intercommunales sont près de 80 en Wallonie. Elles peuvent gérer une académie de musique, les déchets, la distribution de gaz et d’électricité, un centre de santé ou tout autre service que plusieurs communes veulent fournir mais peuvent difficilement prendre seules en mains. Leur réputation a souffert du scandale Publifin/Nethys. Elles ont été montrées du doigt, dénigrées, discréditées. Et pourtant, impossible aujourd'hui de se passer de leurs services. Dans la tourmente, on avait peut-être un peu vite oublié à quel point elles sont devenues indispensables. Grouper des forces En groupant les ressources de plusieurs communes, les intercommunales offrent en effet des services qui, autrement, seraient impayables ou tout simplement impossibles à rendre par des municipalités isolées.

Le dossier de la revitalisation de Durbuy et du site des Récollets a été pris en mains par l'intercommunale Idelux - © Idelux-AIVE-Idelux Finances

Idelux, par exemple, est régulièrement mis à contribution par les communes de la province de Luxembourg.

Ainsi, Durbuy voulait revitaliser des quartiers qui périclitaient. Mais compliqué pour une petite commune de boucler un dossier qui demande des compétences architecturales, d’urbanisme, de financement...

Philippe Bontemps, cdH, bourgmestre de Durbuy - © RTBF Le bourgmestre Philippe Bontemps a donc confié le job à Idelux, l’intercommunale luxembourgeoise. L'idée s'imposait d'elle-même, explique-t-il. Le recours à une intercommunale combine beaucoup d'avantages: "Ça nous permet de faire appel à une expertise, une connaissance que nous n’avons pas en interne. Et il est clair qu’Idelux nous offre des moyens humains de façon à monter des dossiers où il y a parfois beaucoup d’interconnexions entre différents plans subsidiants, différentes administrations."

C’est le principe-même des intercommunales : regrouper les forces pour être plus efficaces. Et pas seulement pour répondre aux demandes! les intercommunales scrutent aussi les opportunités et prennent l’initiative. Magali Hannard est chef de projet chez Idelux. Si on entend parler d'un projet pilote lancé par un cabinet ministériel, on va vers les communes

Magali Hannard, Chef de projet chez Idelux - © Idelux-AIVE-Idelux Finances On peut, dit-elle, mettre en place à la demande un pilotage des acteurs et Idelux a les moyens de jouer le rôle d’ensemblier parce qu’on dispose de toutes les compétences. Par ailleurs, elle insiste aussi sur le rôle pro-actif des intercommunales. "On a un système de veille au sein de l’intercommunale qui nous permet d’apporter des solutions et d’être novateur."

Et Magali Hannard cite un exemple: "Si on entend parler d’un projet pilote lancé par un cabinet ministériel, on va vers les communes. Un courrier est ainsi parti cet été pour proposer aux communes du Luxembourg de prévoir dans leurs aménagements des bornes électriques pour véhicules." Des tâches très diversifiées Dans ce rôle de services aux communes, la vocation des intercommunales a considérablement évolué. Initialement, elles sont imaginées pour diminuer le coût d’un service. La récolte des déchets est un bon exemple : l’intercommunale dispose des moyens pour, par exemple, lancer un appel d’offres européen. En groupant le marché du ramassage de plusieurs communes, on peut réduire les frais que chacune aurait dû assumer si elle avait organisé le service, seule dans son coin.

La station d'épuration de Heinsch - © SIQUET Arnaud - Idelux-AIVE-Idelux Finances

L’épuration des eaux, procède du même raisonnement. Les sociétés de bassin qui ne parvenaient pas à lancer le service d’assainissement des eaux, se sont tournées vers les intercommunales au début des années ’80.

Il s’agissait de concevoir puis de mettre en place des collecteurs, des stations d’épurations. La plus-value est essentiellement investie dans la sécurité des travailleurs et la qualité du service

Michel Lejeune dirige la station d'épuration d'Arlon - © Idelux-AIVE-Idelux Finances Or, les intercommunales avaient la connaissance nécessaire pour implanter les ouvrages techniques aux bons endroits.

Michel Lejeune dirige la station d’épuration d’Arlon. Il a participé à la conception de l’assainissement des eaux en province de Luxembourg. Il se souvient: "Il fallait réfléchir en assainissement de bassin hydrographique et positionner les ouvrages indépendamment des frontières administratives municipales. Et ce job était tout naturel pour les intercommunales."

Et il ajoute encore cette précision: la donne est toute différente quand c'est un service public qui est à la manœuvre: "Comme il n’est pas indispensable de distribuer des bénéfices importants aux actionnaires, comme dans les sociétés purement privées, la plus-value est ici investie dans la sécurité des travailleurs et la qualité du service." Développement économique d'abord Les intercommunales ne se bornent pas à permettre des économies d’échelles pour les services demandés par les communes; elles participent aussi à leur développement économique. Initialement, il s’agissait le plus souvent de mettre des terrains équipés à disposition des entreprises. C'est ce qu'on appelle généralement des parcs d’activité, anciennement "des zonings". Désormais, elles fournissent, en plus de cet équipement, des services sur mesure comme le conseil aux entreprises, la formation, la recherche de financement. Elles vont même parfois encore un pas plus loin quand elles créent des parcs thématiques qui s'adressent aux entreprises d’un même secteur.

Galaxia, près de Redu, est un parc de développement économique dédié spécifiquement à l'industrie spatiale - © Idelux-AIVE-Idelux Finances

Dans le Luxembourg, on compte ainsi 46 parcs généralistes et 4 autres qui se sont spécialisés : un pôle logistique est installé à à Neufchâteau; un autre parc orienté vers les biotechnologies prend place à Marche. Gouvy se focalise sur la filière bois et Libin/Redu accueille Galaxia, le parc spatial qui a notamment séduit l'ESA.

Vincent Wilkin dirige la prospection et l'animation économique chez Idelux - © Idelux-AIVE-Idelux Finances "Si on regarde l'ensemble de ces sites, annonce Vincent Wilkin, directeur du département, les 50 parcs actuels accueillent en ce moment 700 entreprises et génèrent 13.000 emplois." Pour réussir cela, il faut une vue globale, des synergies et l’expertise qui sont logées dans les intercommunales. Mais il précise: "Les grands projets ont réussi systématiquement quand nous avions le soutien des communes. Ça ne peut réussir que de cette façon-là."

Tout n'est pas rose Le portrait est tellement séduisant qu’on en oublierait que, parfois, les intercommunales peuvent être tentées d’avancer en roue libre, de s’affranchir des contraintes, de mélanger de façon problématique les activités de service public avec des activités éloignées de ses attributions quitte à engendrer ce qu’on appelle pudiquement des dysfonctionnements. Les grands projets ont réussi systématiquement quand nous avions le soutien des communes

Publifin/Nethys, ses comités de secteur rémunérés sans contrôle, ses dirigeants rétribués de façon princière, ses mécanismes pour contourner la tutelle régionale ont durablement entaché la réputation des intercommunales. Même si le scandale ne touche que quelques moutons du troupeau, il a fallu réagir. Le Gouvernement wallon a resserré les boulons, renforcé son monitoring, imposé des limites. Les intercommunales s’en accordent, explique Fabian Collard. Même celles qui étaient déjà rigoureuses et consciencieuses.

Fabian Collard, Directeur général d'Idelux - © Tous droits réservés Le Directeur général d’Idelux déplore toutefois: "Des règles, il en faut. Mais ici, on remet une couche de contrôle qui ne va rien apporter de particulier si ce n’est du travail administratif supplémentaire." La crainte qui plane aujourd'hui sur les intercommunales, c’est que les dérives de certaines d’entre elles ne restreignent à l'avenir leur capacité d'intervention à celle d’un outil technique et non plus d’un outil de développement. Et Fabian Collard conclut: "les intercommunales actuelles suivent un modèle qui a toujours de l’avenir mais qui, comme tous les modèles, passe par des tempêtes et des creux."