Comme prévu, à 16h, les "informateurs royaux", Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.A), sont bien arrivés au Palais de Bruxelles pour faire rapport au roi Philippe de l’avancement de leur mission. A savoir chercher les voies vers la mise sur pied d’un gouvernement fédéral.

Deuxième rapport du genre depuis leur désignation le 30 mai. Le 6 juin, les deux informateurs avaient tenu un bref point presse, se contentant de confirmer la prolongation de leur mission jusqu’à ce 17 juin et le fait que PTB et Vlaams Belang, selon leurs consultations, ne devaient pas faire partie de la future majorité fédérale. Ils avaient aussi insisté sur la nécessité de former rapidement un gouvernement fédéral vu la situation économique et la configuration politique différente de 2010-2011, quand la Belgique a connu 541 jours de crise. A cette époque, l'équipe Leterme, quoiqu'en affaires courantes, disposait d'une majorité au parlement.

Depuis, le cdH s’est auto-exclu, choisissant a priori la voie de l’opposition partout. On ignore ce que les informateurs pourraient annoncer cette fois. Une communication, sous forme d’une conférence de presse, est à nouveau annoncée vers 17h depuis le Palais d'Egmont.

Il est vraisemblable, faute d'avancées réelles notamment du côté de la formation des gouvernements des entités fédérées (hormis Bruxelles et la Communauté germanophone), que le Roi les chargera de poursuivre leur mission d'information.