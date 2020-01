Les informateurs remettent ce mardi leur rapport (final?) au Roi

Ce mardi nous sommes 247 jours après les élections et c'est toujours le calme plat quant à des négociations pour la formation du prochain gouvernement fédéral. Ce mardi à 15h30 les deux informateurs, le MR Georges Louis Bouchez et le CD&V Joachim Coens sont attendus au Palais pour un rapport au Roi Philippe. C'est un rapport annoncé comme final.

Seule certitude : ils seront remplacés. Mais par qui et pour quelle nouvelle piste ?

Les informateurs devaient faire le tri parmi les coalitions possibles avec ou sans la N-VA, voire sans le PS. Après certaines déclarations il y a quinze jours, ils devaient vérifier si PS et N-VA ne pouvaient finalement pas se rapprocher, malgré 7 mois où cela semblait déjà peine perdue. Une trentaine de réunions plus tard, les déclarations en marge des bureaux du PS et de la N-VA ont confirmé que les deux ensemble dans un gouvernement c'était impossible, les socialistes divulguant même la "petite boutique des horreurs" des dernières revendications nationalistes.

A qui le tour ? Alors que la position de l'Open VLD n'est pas claire. Et que le CD&V reste arc-bouté sur son "pas sans la N-VA". Faute d'éclaircie dans ce paysage obscur, le Roi pourrait se voir contraint de confier une mission à Bart De Wever pour vérifier une ultime fois le blocage en mouillant les nationalistes, les obligeant à se positionner, à faire des compromis, quitte à les voir s'exclure ou voir enfin les lignes des autres partis flamands bouger vers une coalition sans la N-VA, certes minoritaire côté flamand. Le Roi pourrait aussi se remettre à consulter les présidents de partis. C'est vrai qu'il aura besoin de pas mal de conseils à nouveau pour imaginer la suite des opérations.