Les informateurs attendus chez le Roi, les socialistes et la N-VA se rapprochent-ils?

Les informateurs royaux sont attendus ce lundi après-midi chez le Roi pour un nouveau rapport intermédiaire. Le MR Georges-Louis Bouchez et le CD&V Joachim Coens vont lui remettre un rapport intermédiaire cet après-midi. Entre-temps, les contacts s’intensifient entre N-VA et PS.

Depuis la réception du Nouvel An de la N-VA où Bart De Wever a parlé d’un "grand accord possible" avec le PS sur le social, voire la migration et un minimum de communautaire. Et la réponse venue jeudi des vœux du PS, avec Paul Magnette voulant de la clarté de la N-VA et des autres partis aussi.

Et si certains avaient cru pouvoir déceler des divergences entre PS et SP.a plus enclin à discuter avec les nationalistes, les socialistes semblent avoir entre-temps resserré les rangs.

►►► À lire aussi : Les socialistes flamands resserrent les rangs avec le PS et mise sur la sécurité lors de ses vœux

Ce week-end, lors d’une réception de Nouvel An N-VA à Bruges, Theo Francken a aussi ouvert la porte a un gouvernement avec N-VA et socialistes : il y a plaidé pour un gouvernement avec une politique sociale forte et une approche migratoire stricte accompagné d’une réforme de l’État.

Les informateurs ont rassemblé PS et N-VA dimanche, pour vérifier à nouveau si un axe PS-NVA ne serait finalement pas possible malgré les dénégations et échecs des derniers mois. Le président du SP.a, Corner Rousseau, se réjouit que les deux partis se soient rencontrés : "C’est bien qu’ils se soient réunis ce week-end, j’espère qu’ils ont parlé de contenu. Laissons les chercher ce qui les rassemble et non les divise."

Pour savoir si ces rapprochements apparents pourront réellement mener à une tentative de former un gouvernement entre le PS et la N-VA, il faudra attendre les conclusions du duo Coens-Bouchez, qui sont attendues "au plus tard le 28 janvier".