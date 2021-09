Les infirmières, infirmiers et aides-soignants sortent dans les rues pour espérer une réaction du Ministre Vandenbroucke

La reconnaissance de la pénibilité du travail et la revalorisation salariale, ce sont les raisons pour lesquelles les infirmiers, infirmières et aides-soignants sortent à nouvelle fois manifester dans les rues ce lundi à la suite d’un appel du syndicat autonome infirmier 'Union4U' et du mouvement des praticiens de l’art infirmier.

Dans le pays, plusieurs actions sont menées. D’abord avec l’appel aux SOS ou l’appel aux brassards noirs au sein des institutions de soins. Et d’autre part, on fait également une marche, un cortège qui ira de la gare centrale jusqu’à l’arrêt Arts-Loi avec comme objectif, faire réagir le Ministre de la santé, Frank Vandenbroucke par rapport à la revalorisation salariale au travers d’une révision de la classification des fonctions IFIC.

La classification des fonctions IFIC au cœur des discussions

Cette classification des fonctions IFIC pose en elle-même des problèmes souligne Thierry Lothaire, président de Union4u.

En application depuis 2017-2018 dans le secteur privé et en application dès à présent pour le secteur public, tous les soins sont gérés au travers d’une classification qui détermine la catégorie dans laquelle le professionnel se trouve.

"Il y a du bon. Par contre, il y a aussi des choses qui ne vont pas, par exemple qui sont discriminatoires. On a le vocable aujourd’hui autour de nous où on nous dit qu’à salaire égal, travail égal. Nous sommes plutôt à un salaire égal pour compétences égales", ajoute le président.

Thierry Lothaire prend l’exemple d’une infirmière qui a fait une spécialisation en pédiatrie. Elle ne sera pas payée pareil, malgré le fait qu’elle ait fait cette plus-value néanmoins si elle travaille dans un service dit de pédiatrie générale par rapport à une infirmière qui travaille en néonatologie, qui est un lieu-dit plus intensif. Et pour lui, c’est une égalité qui est absurde.

Il est clair que cette classification a une certaine logique, puisque si vous êtes spécialisé, vous avez une catégorie supérieure à l’infirmier ou à l’aide-soignant lambda, mais ce qui est tout à fait discriminant, toujours selon le président de Union4u, c’est que dans certaines spécialisations, les gens font une année en plus des quatre ans. Ils font donc cinq ans d’études pour avoir un salaire en général qui est à peu près la même chose que celui qui aura fait ses trois ans d’études.

Le métier n’attire plus autant les jeunes

Dès lors, on constate que les spécialisations ne sont pas assez valorisées et que cela engendre un problème majeur au niveau de l’attractivité des jeunes et donc, de moins en moins de jeunes dans les services.

"C’est vraiment un appel que je fais à la jeunesse : c’est un métier merveilleux ! Moi, j’ai 40 ans de métier et j’en suis toujours passionné. Ce qui est vrai, c’est qu’il faut qu’on les aide, aussi bien dans la formation, mais durant aussi toute leur vie, et notamment avec un salaire attractif. C’est fini les primes ! Les primes pour 985 euros, tout le monde a dit que c’était quand même conséquent, mais il restait 350 à 450 euros en fonction de votre échelle barémique, et aussi des tickets repas. Nous, on veut 15% d’augmentation salariale pour tous les travailleurs des soins de santé infirmiers et aides-soignants", ajoute Thierry Lothaire.

Dès à présent, tous les aides soignants et syndicats espèrent que ces actions feront réagir. Une réponse de Frank Vandenbroucke est espérée par le secteur.