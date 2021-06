Les incapacités de travail de longue durée explosent : la faute au travail, selon la Mutualité chrétienne

La Mutualité chrétienne a mené une enquête à grande échelle. En quinze ans, le nombre de personnes en arrêt de travail depuis plus d’un an a plus que doublé. Si l’on tient aussi compte des personnes en incapacité de travail depuis moins d’un an, les dépenses liées aux indemnités de travail ont doublé en neuf ans et atteignaient 8,6 milliards d’euros en 2019.

Les chiffres présentés par la Mutualité chrétienne parlent d’eux-mêmes. En 2020, notre pays comptait 470.000 personnes en arrêt de travail depuis plus d’un an. En quinze ans, leur nombre a plus que doublé. Si on y ajoute les personnes en incapacité de travail depuis moins d’un an, les dépenses liées aux indemnités de maladie s’élevaient déjà à 8,6 milliards d’euros en 2019. Neuf ans plus tôt, en 2010, ce montant atteignait 4,7 milliards d’euros. Cela représente une augmentation de 7% par an.

Dans son enquête, la Mutualité Chrétienne a interrogé ses affiliés en incapacité de travail. 4350 personnes ont participé à l’étude qui a été menée juste avant la pandémie de Covid-19. Il est donc fort probable que ces chiffres se soient encore alourdis avec la crise du Covid. "Avec le lourd impact de la crise sanitaire, cette tendance ne s’inversera probablement pas de sitôt", écrit la Mutualité Chrétienne dans son communiqué.

►►► Augmentation de l’incapacité de travail : une réalité qu'"on ne veut pas voir", estime la vice-présidente de la Mutualité chrétienne

La Mutualité chrétienne a questionné ses affiliés sur leurs problèmes, leurs besoins et leurs attentes avant, pendant et après la période d’incapacité de travail. 56% des personnes interrogées estiment que leur travail est (en partie) responsable de leur arrêt de travail. C’est particulièrement le cas pour les personnes confrontées à un burn-out (90%) ou à une maladie mentale (69%). Elles citent principalement la charge de travail élevée et les mauvaises relations avec les responsables comme raisons de leur absence.

Les personnes souffrant de maladies du système ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs (par exemple, mal de dos) pointent souvent (64%) du doigt leur travail, bien que pour elles la cause réside plus souvent dans la charge physique.

D’une manière générale, il existe également un lien avec l’autonomie dont bénéficie une personne sur le lieu de travail. Les personnes qui peuvent décider elles-mêmes de la manière dont elles accomplissent leurs tâches seront moins susceptibles de désigner leur situation professionnelle comme cause de leur incapacité de travail.