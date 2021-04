Les hôpitaux sont passés à la phase 2A: où en est-on dans l'occupation des lits de soins intensifs?

Dans les unités non intensives, le nombre de lits libérés pour les patients qui ont contracté le coronavirus doit être quadruplé, tandis que les soins intensifs doivent s'équiper de 15% de lits supplémentaires.

"Les soins non urgents et planifiables faisant appel aux soins intensifs doivent être reportés", ajoute le SPF. Cependant, les consultations, examens et interventions urgentes et nécessaires se poursuivent, tout comme les thérapies nécessaires en cours (comme les chimiothérapies, les dialyses...) et les réadaptations, précise-t-il. "Les hôpitaux sont des lieux sûrs pour poursuivre ces soins, les soins Covid étant clairement séparés des soins réguliers", souligne le Service public fédéral.

Voici où en est l'occupation des soins intensifs par province: