Les "héros du corona" mis à l’honneur lors du défilé du 21 juillet

La cérémonie du 21 juillet sur la place des Palais à Bruxelles, à l’occasion de la Fête nationale, sera cette année placée sous le signe de ceux qui se sont engagés ces derniers mois dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, ont indiqué lundi les organisateurs. Le défilé militaire sera de retour après un an d’absence. Il sera en revanche encore trop tôt pour tirer le traditionnel feu d’artifice et organiser la fête populaire qui se tient habituellement au parc de Bruxelles.

L’an dernier, la fête nationale avait connu un programme fortement allégé, à cause de la pandémie de coronavirus. Il n’y avait pas eu de défilé militaire, mais un sobre hommage du roi Philippe aux victimes de la Covid-19 et aux personnes qui contribuent à endiguer la propagation du coronavirus.

Cette année, il y aura davantage de festivités prévues. Mais la fête nationale restera malgré tout marquée par la pandémie, avec la volonté de mettre à l’honneur les "héros" de la lutte contre la Covid : le personnel de la Défense, de la police, et des services de secours et de sécurité, mais aussi les citoyens ordinaires qui ont participé d’une manière ou d’une autre à l’effort. Ils seront mis en avant lors d’un défilé civil qui débutera à 14h40 sur la place des Palais, avec quatre composantes dédiées à l’enseignement et la jeunesse, la vaccination, les soins de santé et la logistique.

Pas de grand public

Le défilé militaire débutera à 14h00. En raison du coronavirus, le grand public ne pourra pas assister lui-même aux cérémonies officielles sur la Place des Palais et aux concerts : ceux-ci seront réservés aux invités, parmi lesquels de nombreux "héros du corona".

Les festivités seront retransmises par les médias de service public.