Les habitants de Bilzen, de retour aux urnes ce dimanche

A Bilzen, une commune de 24.000 habitants, les électeurs en ont marre. Ils en ont marre de devoir voter pour la 3e fois en 8 mois et ils pourraient le faire savoir dans les urnes. Le scrutin communal d’octobre s’était soldé par un CD & V, plus grand parti, contourné par une alliance libérale-socialiste-N-VA donnant le mayorat à un libéral flamand. Sauf que le CD & V a demandé un recomptage et que des irrégularités ont été constatées. On revote donc. Cependant, entre octobre et mai, à Bilzen aussi les partis traditionnels ont plongé, les nationalistes ont reculé, et surtout le Vlaams Belang est passé dans la commune de 9 à 21,3% juste derrière la N-VA à 22%.

Et ce dimanche ? La crainte est de voir l’extrême-droite passer devant. D’où ces derniers jours, le défilé des grandes figures de la N-VA venant soutenir la section locale, Zuhal Demir, Jan Jambon, même Bart De Wever pourtant en pleines discussions pour former le prochain gouvernement flamand. Tout pour bloquer le Vlaams-Belang qui appelle à rompre le cordon sanitaire et demande à participer au pouvoir localement, alors qu’il est précisément toujours en discussion au niveau flamand avec Bart De Wever lequel n’en finit pas de redire qu’il faut tenir compte du signal de l’électeur… Le scrutin pourrait donc avoir des répercussions bien au-delà de Bilzen.