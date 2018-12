Les gouvernements fédéral et flamand ont fait une offre de plus de 200 millions pour reprendre Euroports

Les gouvernements fédéral et flamand ont soumis, en collaboration avec le conglomérat Monaco Resources, une offre de reprise d'Euroports, le géant des infrastructures portuaires, écrivent L'Echo et De Tijd, vendredi. Le prix d'achat d'Euroports oscillerait entre 200 et 250 millions d'euros.

Les autorités fédérales et flamandes se sont lancées dans la course via leurs sociétés d'investissement respectives, la SFPI et la PMV. L'intérêt d'un tel investissement est stratégique. Les terminaux de ce géant portuaire se trouvent pour moitié en Belgique: dans le port d'Anvers, mais aussi à Gand, à Liège et à Couillet, près de Charleroi.