"Les gouvernements décident en opposition au citoyen" selon la présidente de la Ligue des droits humains invitée à Jeudi en Prime

Devant le Conseil d’Etat, la Ligue des droits humains réclame l’annulation d’un arrêté ministériel qui réglemente le traitement et l’utilisation des données personnelles des citoyens. La Présidente de la Ligue des droits humains constate que le traitement des données au cours de cette crise a été "quelque chose d’incroyable".

Tout votre historique de santé

La collecte de données a pris un coup d’accélérateur, notamment la collecte de données de santé, "qui sont des données très sensibles sur les gens, les maladies que vous avez, les maladies que vous avez eues, tout votre historique de santé. On a collecté de plus en plus de données", explique Olivia Venet.

En particulier, un arrêté a interpellé la Ligue des droits humains, il concerne l’ONSS. "Le dernier arrêté, c’est la possibilité pour l’ONSS d’avoir accès aux données des travailleurs. On a beaucoup hésité sur ce recours parce que les travailleurs sont exposés à des risques importants par rapport au Covid et que ça aurait peut-être permis d’identifier des lieux de risque et de mieux protéger les travailleurs."

Le texte est tellement mal fait

"Mais le texte est tellement mal fait. On ne sait pas qui va avoir accès aux données. On ne sait pas quelles données, on ne sait pas quelle finalité, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et ça, ça ne va pas", explique Olivia Venet.

La présidente de la Ligue des droits humains ne conteste pas que les intentions du gouvernement soient bonnes, mais il faut, selon elle, des balises claires pour protéger les travailleurs et les citoyens. "Parce que si nos données commencent à être collectées, on ne sait pas qui va avoir accès à ces données. C’est de manière non transparente que différents organismes, des autorités pourraient avoir accès à ces données."

On pourrait imaginer des assurances qui auraient accès aux données

"On pourrait imaginer qu’une promotion, un changement de place, parce qu’il y a des données santé non compatible, vous ne l’aurez pas. On pourrait imaginer des assurances qui auraient accès aux données et qui pourraient augmenter des primes, refuser des assurances à certaines personnes. On pourrait imaginer des refus des remboursements de soins de santé. C’est tout ça, les risques ", poursuit Olivia Venet.