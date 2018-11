Les Gilets jaunes sont invités par le président du MR

Le débat d'À Votre Avis de mercredi soir se penchait, pour la deuxième semaine consécutive, sur le mouvement citoyen des Gilets jaunes. Georges-Louis Bouchez, chef de file MR à Mons, a rapidement évoqué le tax-shift et l’effet positif qu’il aura sur le portefeuille des citoyens. Il en a profité pour faire un pas vers les contestataires. "Nous avons décidé, avec Olivier Chastel, de recevoir les Gilets jaunes qui sont présents sur ce plateau. Nous vous invitons à venir au siège du MR avec vos factures, vos fiches de salaire afin de les comparer de de discuter de vos réalités".

Depuis quelques semaines, le MR annonce que le tax-shift rapportera, à partir de janvier 2019, un supplément de 140 euros net. Mais cet argument n’a pas convaincu toute l’assemblée présente sur le plateau. L’une des membres des Gilets jaunes voit plutôt un mécanisme pervers. "Le tax-shift ne parle pas au citoyen. Ce qui nous parle, c’est notre portefeuille qui ne s’améliore pas, que du contraire. Comment allons-nous constater l’augmentation si on nous donne 140 euros d’un côté, mais que de l’autre, on augmente les factures d’énergie, le prix de l’enseignement et celui des transports publics ? Ça ne peut pas se voir. Ce tax-shift, c’est un vol déguisé !"