Les gilets jaunes sont-ils foncièrement de droite?

Le mouvement des gilets jaunes est-il importé de France et s’enracine-t-il dans des idées de droite? Ou bien les manifestants représentent-ils simplement les couches les plus déshéritées de notre pays. Des questions abordée au micro de "Parti Pris" avec le journalistes Alain Gerlache et le professeur François Gemenne.

S’il existe un débordement des gilets jaunes de France vers la Belgique, c’est, analyse François Gemenne à cause d’une sorte de fascination pour tout ce qui se passe en France: " Il y a un goût pour l'audace vestimentaire bien connu dans notre pays. Mais sur le fond, on n'a pas l'impression que ça prend vraiment en Belgique. Ce mouvement est effectivement un peu curieux. Il repose sur une réelle souffrance et sur une réelle pauvreté. Mais on a l’impressions, en entendant les mots d'ordre d'une grande confusion dans les revendications".

Quels gouvernements de droite pourrait soutenir ces revendications?

Des revendications que le professeur de Science Po à Paris trouve très individualistes: "On se bat pour sa bagnole, pour son essence, pour son pouvoir d'achat. Et on se bat contre l'impôt et les taxes. Et donc aussi contre des mécanismes de redistribution." Il en tire la conclusion que l’on peut y voir une sorte de mouvement de droite. " Je ne pense pas que les gens se reconnaissent forcément comme étant de droite ou de gauche, mais les mots d'ordre sont fondamentalement de droite. " Et, selon lui, la question se pose de savoir quel gouvernement va pouvoir soutenir ce mouvement, "puisque tant en France qu'en Belgique, ce sont des gouvernements de droite également ?"

Liège et le Hainaut sont des provinces où il y a le plus de pauvreté

Pour Alain Gerlache l’analyse doit être plus nuancée: "On pourrait dire que quand on manifeste à Marseille, on bloque à Feluy. Une des preuves est qu'il n'y a pas de manifestations en Flandre parce qu'ils ne regardent pas TF1 ou qu'ils ne connaissent pas BFM. ". Mais il veut y voir d’autres raisons. Comme le fait qu’en Flandre, les voitures de société sont plus nombreuses qu’en Wallonie et toute une série de gens échappent à cette situation. " Il y a aussi un tissu beaucoup plus dense, qui fait qu'il y a plus de transports en commun. " Pour Alain Gerlache, dire que tout ce qui arrive en Belgique n'est qu'une copie de la France est exagéré " Il y a de véritables réalités sociales qui existent en Wallonie. Et Liège et le Hainaut sont des provinces où il y a le plus de déclassement, le plus de pauvreté. Il faut pouvoir écouter ces gens et surtout trouver le moyen de reconnecter avec cette population qui se sent déclassée et rejetée C'est aussi un enjeu pour les médias d'ailleurs. Il ne suffit pas de s'indigner il faut aussi essayer de retrouver le lien avec ces gens."