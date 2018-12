La manifestation des gilets jaunes à Bruxelles est attendue vers 11 heures, sans que l’on puisse parler d’un horaire "officiel". Mais les réseaux sociaux appellent à la mobilisation. Cinquantenaire ? Parlement européen ? Gare centrale ou rond-point Schuman ? Suivez les événements en temps réel grâce à nos journalistes sur place.

Blocage de l'E40

La E40 est bloquée par les gilets jaunes à la hauteur de la frontière belgo-française. Les conducteurs doivent sortir de l'autoroute, emprunter la sortie d'Adinkerque et suivre la déviation mise en place, a fait savoir le centre flamand pour le trafic, Vlaams Verkeerscentrum.Les gilets jaunes ont installé un barrage sur la E40 entre Adinkerque et Ghyvelde tôt le matin. Le blocage à Ghyvelde en direction de la Belgique est maintenant levé, mais en direction de la France, la route est toujours complètement bloquée. Une équipe de la police locale est présente pour détourner le trafic afin d'éviter les embouteillages. Le Vlaams Verkeerscentrum indique que des retards peuvent être possibles sur les itinéraires de déviation. Les conducteurs sont invités à suivre les instructions de la police. La police routière fédérale est également présente. Certaines personnes auraient été arrêtées du côté français de la frontière. Comme la semaine dernière samedi, les gilets jaunes prévoient des actions sur différents sites en France et en Belgique. Bruxelles se prépare également pour une nouvelle action des gilets jaunes.