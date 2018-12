De la rue Belliard à la gare du Nord

La situation s'est tendue en début d'après-midi. Les manifestants tentaient vers midi de rejoindre la zone neutre, bouclée par les forces de l'ordre. Sans pouvoir y entrer, les gilets jaunes ont modifié leur trajectoire et se sont rendus vers Arts-Loi. Après avoir bouclé la petite ceinture, la circulation a repris.

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la rue Belliard. Les policiers en ont profité pour fermer les sorties de la rue. Le piège s'est refermé. A 13h30, une partie d'entre eux était pris en tenaille par les autorités qui ont bouché les deux sorties de la rue Belliard. Des arrestations supplémentaires ont eu lieu. A 14h, la tension reste palpable aux alentours d'Arts-Loi.

A 14h30 les manifestants se dirigent vers le centre-ville. Ils laissent derrière eux de nombreux dégâts. Mais la police tente de les déplacer vers la gare du Nord à partir de Rogier.

Arbres et panneaux arrachés, voitures retournées, ça dégénère au jardin Botanique. Les manifestants se dirigent vers la rue Royale et le centre-ville. Mais la rue Neuve est bouclée, là aussi, la situation se tend. Le noyau dur des manifestants se retranche vers la gare du Nord et à 15h vers le parc Maximilien où se trouvent les migrants.

Selon un bilan de la police fédérale à la mi-journée, plus de 100 interpellations ont déjà eu lieu. Ce bilan devrait être revu à la hausse, vu le nombre important d'interpellations effectuées depuis lors.