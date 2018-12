Les gilets jaunes en Belgique: la situation se tend rue de la Loi, pétards et fumigènes

La situation se tend peu avant midi rue de la loi. La zone neutre est bouclée par les forces de l'ordre. Entre cent et deux cents gilets jaunes sont présents rue de Cortenbergh, où des pétards et des fumigènes sont utilisés. 70 interpellations ont eu lieu pour le moment.

Fouilles gare Centrale, plusieurs lignes de bus fortement perturbées

Des fouilles sont en cours à la gare Centrale de Bruxelles. - © Tous droits réservés

Des fouilles policières sont organisées autour des grandes gares bruxelloises, pour cueillir les éventuels fauteurs de trouble à la source. Selon la SNCB, plusieurs trains ne s'arrêteront pas à la gare Centrale. "La zone de Bruxelles Capitale-Ixelles, les différentes zones de police de la région bruxelloise, la police fédérale et d'autres partenaires comme les pompiers, la Stib ou encore le service prévention de la Ville de Bruxelles, collaborent en bonne entente afin d'assurer le meilleur suivi possible", explique Ilse Van De Keere, porte-parole de la police locale de Bruxelles, qui précise que l'objectif de la police est de garantir aux habitants, visiteurs et autres usagers de la ville un déroulement normal de leurs activités.

En terme de mobilité, la station de métro Parc est fermée, les métros ne s'y arrêtent pas. Les métros roulent normalement. Pas d'impact sur le tram pour l'instant. Les lignes de bus 21, 27, 49, 50, 60, 78, 80 sont par contre fortement ralenties.

Le tunnel Reyers-Centre est fermé à la circulation à partir de la E40-A3, précise de son côté Bruxelles Mobilité sur Twitter. "Des embarras de circulation sont à prévoir" alors que les gilets jaunes s'apprêtent à mener une importante action à Bruxelles, indique encore Bruxelles Mobilité.