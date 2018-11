Les gilets jaunes dubitatifs à la sortie de leur rencontre avec les présidents de partis

Une délégation de trois gilets jaunes ont été reçu par Elio Di Rupo au PS cet après-midi. Ils ont déjà vu le PTB. Et hier dans l'émission A votre avis, le MR Georges-Louis Bouchez annonçait l'invitation par son président de parti Olivier Chastel, d'une délégation de gilets jaunes.

Depuis deux semaines maintenant, les gilets jaune enchaînent les actions. Aujourd'hui, une délégation de gilets jaune ont été reçu par le président du PS Elio Di Rupo. Une rencontre qui arrive deux jours après que cette même délégation ait rencontré des membres du PTB. Hier, sur le plateau d'A Votre Avis, Georges-Louis Bouchez (MR) a invité les membres des gilets jaune présents sur le plateau à rencontrer son président de parti Olivier Chastel.

A la sortie de la rencontre avec Elio Di Rupo, les gilets jaune s’interrogeaient : "la seule chose qui nous étonne c'est qu'ils nous disent que tout ou pratiquement, tout à 95% se trouve dans nos programmes", explique Luc Niessen membre des gilets jaunes. "Si tout est dans leur programme, comment cela se fait-il qu'on se retrouve en rue avec des gilets jaunes en train de devoir quémander pour que les gens puissent vivre dans la dignité avec un salaire décent pour vivre. Si on arrive à me dire pourquoi ça n'est pas le cas alors que c'est dans leurs programmes. Faudra qu'on me l'explique. On aurait pas eu besoin d'être sur la rue pendant maintenant presque quinze jours". La délégation reçue par Elio Di Rupo précise qu'elle devrait rencontrer d'autres partis dans les jours à venir. Les gilets jaunes qui précisent qu'ils ne veulent pas être associés à un parti politique.