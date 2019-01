Les gens du voyage menacent de bloquer les routes avec leurs caravanes

En Wallonie, onze communes disposent de zones d’accueil subventionnées pour les gens du voyage. Mais celles-ci ferment chaque année entre les mois de novembre et de mars. Le comité national des gens du voyage réclame un délai à ces expulsions depuis 2015. Aujourd’hui, les représentants de cette communauté menacent : les gens du voyage bloqueront les routes façon gilets jaunes avec leurs caravanes si rien ne bouge.

La période hivernale est un moment creux pour les gens du voyage, eux qui passent le reste de l’année à déambuler de village en village. Entre avril et octobre, des aires d’accueil existent dans plusieurs Communes wallonnes pour leur permettre d’installer leur caravane. Mais dès le premier novembre, les caravanes et leurs propriétaires sont priés par les autorités communales de quitter les lieux. La raison invoquée par les Communes ? Des terrains en gazon ou en terre qui ne permettent pas d’accueillir les véhicules et autres caravanes dans de bonnes conditions.

Vous allez entendre parler de nous (…)



Si une partie de cette population est constituée de français, de hollandais ou d’allemands qui rentrent chez eux à la fin du mois d’octobre, les voyageurs belges eux se retrouvent sur des terrains publics ou privés. Sans accord avec les autorités locales, ces personnes se font régulièrement déloger après quelques jours. Etienne Charpentier, leur porte-parole, l’explique, "certaines caravanes passent l’hiver sur les routes, sur des endroits très dangereux, sans eau, sans électricité (…)". Pour la communauté des gens du voyage, cette situation ne peut plus durer. "Maintenant, nous allons nous rassembler avec plusieurs caravanes. Nous allons faire des actions, nous allons bloquer pas mal de communes de ville, comme Namur ou Bruxelles, peu importe ! Mais vous allez entendre parler de nous dans les mois, dans les jours qui viennent !" lance Etienne Charpentier. Une menace déjà formulée l’été dernier par le porte-parole des gens du voyage.