Les gardiens de la prison de Hasselt mettent fin à leur grève de 24h

Comme prévu, les gardiens de la prison de Hasselt ont repris le travail vendredi soir à 22 heures, mettant fin à leur grève de 24h entamée jeudi soir pour dénoncer le manque de personnel dans les services de sécurité et technique.

L'équipe de nuit a relevé les collègues qui avaient assuré un service minimum à l'intérieur de la prison. Certains gardiens qui sont sortis par la suite ont confirmé que la grève était terminée.

L'administration pénitentiaire a reconnu un problème de sous-effectif

Plus tôt dans la journée, l'administration pénitentiaire avait reconnu un problème de sous-effectif dans le personnel technique et de sécurité. "Nous faisons tout notre possible pour recruter des personnes tant contractuellement que statutairement, pour résorber le manque de personnel le plus vite possible", a assuré sa porte-parole, Kathleen Van De Vijver. "Mais nous faisons face aussi à une pénurie sur le marché du travail, ce qui fait que les postes ne sont pas pourvus suffisamment rapidement."

La prison de Hasselt compte 551 détenus, dont 34 femmes.