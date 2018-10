Les fonctionnaires wallons en grève ce vendredi

De nombreuses administrations wallonnes se croiseront les bras ce 19 octobre. Ca concerne notamment le Service public de Wallonie et des organismes d’intérêt public tels que le Forem, le Centre Perex, l’Aviq, le Département de la nature et des forêts ou encore les écluses. Les aéroports régionaux ne seront par contre pas touchés par ce mouvement, et les bus ne sont pas concernés.

Le front commun syndical CGSP-CSC-SLFP accuse le gouvernement régional de laisser en souffrance une série de dossiers, comme la réduction du temps de travail pour certaines fonctions pénibles, la nomination d'une série d'agents contractuels, la pérennisation des moyens alloués à quelques secteurs qui travaillent en continu, ou la réforme du système APE, dans un contexte d’économies confirmé.

"On avance, on recule, on avance, mais on n’a aucun accord final. Tant que ce ne sera pas le cas, nous mettrons la pression sur le gouvernement régional, explique Stéphane Jaumonet, permanent à la CGSP. Nous ne sommes plus entendus, et il y a un gros malaise et nos affiliés nous poussent à dire 'stop'".

"Nous sommes face à des ministres qui veulent être constructifs, qui acceptent de discuter, mais quand on arrive à un compromis, il n’y a aucun texte qui le concrétise, ajoute Silvana Bossio, secrétaire nationale de la CSC services publics. Nous ne pouvons plus nous reposer sur de simples engagements, ce n’est plus possible. Notre base a clairement exprimé son mécontentement à cause de ces promesses non tenues".

Après ce mouvement de grogne, une nouvelle réunion entre gouvernement et syndicats est déjà programmée, le jeudi 25 octobre.