Les finances des communes wallonnes dans le rouge : comment s’en sortir sans licencier de personnel communal ?

Après la crise Covid, les inondations, les flambées des prix de l’énergie, voilà une nouvelle tuile pour les finances des villes et communes : la baisse des recettes liées à l’impôt communal sur l’IPP (impôt des personnes physiques). Il s’agit de l’impôt payé sur les revenus du travail et comme de nombreux Belges, salariés ou indépendants, ont moins bien gagné leur vie en 2020, les recettes communales seront aussi moins bonnes. Cet impôt représente environ 20% des recettes communales.

Bruno Lefèbvre, bourgmestre PS d’Ath, est le premier embêté. "Nous sommes déjà l’une des communes les plus endettées de Wallonie, notre taux d’impôt communal sur l’IPP est déjà au maximum (8,8%, ndlr) et nous avions promis aux élections de ne pas augmenter les autres impôts auxquels nous pourrions toucher. Donc on doit trouver structurellement des solutions sinon on va effectivement vers une faillite virtuelle, ce qui implique de licencier du personnel ou d’arrêter une série de projets au service de la collectivité."

Son collègue bourgmestre de Braine-Le-Comte, Maxime Daye (MR) embraye sur le risque de devoir annuler des investissements prévus pourtant très demandés par les citoyens. "Il y a eu les inondations (Braine-Le-Comte a elle-même été touchée), mais aussi tous les investissements liés au développement durable et malheureusement il va falloir faire des choix." Pour le bourgmestre d’Ath, certains investissements prévus sont clairement en danger. "On avait prévu 500.000€ au cours de la mandature pour la mobilité douce dans Ath, pour les pistes cyclables, pour les accès piétons. On avait prévu aussi 4,5 millions d’euros pour la piscine qui est un vrai service au citoyen et qui est en plus dans le programme scolaire. Ce sont des investissements au service du citoyen qui sont en danger si on continue à alourdir les finances des communes et je trouve que ce n’est pas correct."

Et derrière le "on" évoqué par Bruno Lefèbvre, il y a le fédéral, coupable selon les deux bourgmestres d’imposer toujours plus de dépenses aux communes. "Le fédéral vient de décider que nous devrons payer un chèque-repas de 6€ par jour à chaque policier de notre zone. C’est une dépense qui n’était évidemment pas prévue", pointe Bruno Lefèbvre. Et Maxime Daye, avec sa casquette de président de l’Union des villes et communes wallonnes de regretter la méthode. "La ministre de l’Intérieur prend parfois des décisions toute seule dans son coin sans nous consulter et pourtant c’est nous qui devrons payer. On n’a rien contre le fait de revaloriser les policiers mais on aimerait bien être autour de la table quand il s’agit de nos finances."

Licencier du personnel, fusionner des communes ou tailler dans la lasagne institutionnelle ?

"Les communes n’ont pas 36 solutions", répond Maxime Daye quand on lui demande s’il en a. "Soit on augmente les recettes ce qui veut dire augmenter les taxes communales or beaucoup de communes sont déjà au maximum. Je pense, par ailleurs, que personne n’a envie d’aller chercher plus dans la poche du citoyen alors qu’on vient de vivre une crise sans précédent. Soit il faut baisser les dépenses, et nous considérons à l’Union des villes et communes qu’il y a des économies à faire au niveau de la lasagne institutionnelle belge. Je vise ces couches de pouvoir au-dessus des communes : les associations des communes, les intercommunales, les provinces, les régions. Essayons de voir s'il n'y a pas des économies d'échelle à faire par là."

Cette solution pourrait impliquer une réforme de l’état et prendrait trop de temps pour Bruno Lefèbvre qui en propose une autre. "Je propose de restructurer nos communes et de fusionner des communes pour offrir un service au citoyen plus uniforme, plus clair, plus précis." Et pour réaliser des économies d’échelle. "Si on explique au citoyen qu’on réorganise structurellement les communes plutôt que d’augmenter les impôts, tout le monde peut l’entendre, cela ne me paraît pas fou." La fusion volontaire des communes est toujours possible en Wallonie, bien qu'il n'y en ait plus eu une seule depuis... 1977.

Une autre solution fait figure d’éléphant dans la pièce : celle de licencier du personnel communal. "Ce serait la solution de facilité effectivement, car on nous demande en plus, en ce moment de renflouer, le pot de pensions des agents communaux, affirme Maxime Daye. Mais d’un autre côté, la population est demandeuse de plus en plus de services et les communes ont de plus en plus de tâches et cela demande justement du personnel."

Les deux bourgmestres, pourtant de partis différents, insistent sur l’urgence de la situation. Et le maïeur athois de conclure : "N’attendons pas d’être exsangues pour trouver des solutions. C’est notre job de politiciens d’en trouver, nous sommes payés pour ça."