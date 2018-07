Les festivités de l'Ommegang commencent ce mercredi soir

L'événement se fait en deux parties: un spectacle sur la Grand Place de Bruxelles, payant. Et le cortège dans les rues, libre d'accès. "Il y a un cortège qui part du parc Royal et qui arrive au Sablon, où la Vierge, dite la Vierge miraculeuse , sortira de l’église du Sablon, fera le tour du Sablon et descendra dans les rues de Bruxelles avec un cortège qui fait plus ou moins deux kilomètres", précise Paul Legrand, organisateur de l’Ommegang et président de l’asbl Ommegang Brussels. Au même moment, à 20h15, le carrosse de Charles Quint démarrera de l'ancien palais de Charles Quint pour rejoindre le cortège . Ensemble, ils partiront de la place du Sablon à 20h50 et se rendront sur la Grand-Place pour le spectacle.

Mais l'Ommegang ce n'est pas seulement un cortège historique, c'est aussi un programme complet de festivités crée au Sablon depuis 10 ans et au Parc Royal. Concours de tir des deux serments des arbalétriers, village des enfants, joutes, marché d'antan sont organisés entre ce mercredi soir à samedi 7 juillet. "On a voulu vraiment toucher toutes les populations. (...) On a voulu montrer de manière gratuite l’histoire de l’époque dans le parc Royal, le cortège également, qui est sur l’aspect complètement historique, et puis vous avez le spectacle qui (finit) en apothéose sur la Grand-Place", explique Paul Legrand.

Cette année, c'est Annie Cordy qui jouera les invités d'honneur, accompagnée de Thomas de Bergeyck dans le rôle du maître de cérémonie. "On a voulu mettre Annie Cordy en avant parce qu’elle avait 90 ans cette année et elle représente quand même très bien ce que peut être Bruxelles", ajoute Paul Legrand. Le cortège reçoit aussi Frédéric Diefenthal, l'acteur des premiers "Taxi", en tant que héraut francophone, l'officier d'armes chargé de faire des publications solennelles et de porter des messages importants. Ou plus simplement, narrateur de la soirée. Parmi les personnalités présentes à l'événement, on retrouvera le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, l'animateur de la RTBF Gérald Watelet, ou encore la chanteuse Jo Lemaire et l'humoriste Bert Kruismans. Pour la première fois, l'Ommegang accueille un caricaturiste, Pierre Kroll, qui dessinera la fête en direct.

L'Ommegang fait partie du Carolus V festival

Le Carolus V festival met en lumière le Patrimoine et l'Histoire européenne à la Renaissance par le biais d'une série d'événements: concerts à la Maison d’Érasme, expositions, jeux de pistes, etc. Bruxelles détient un rôle central dans ce festival. Son rôle historique important y est mis en lumière. Le nom Carolus V vient du souverain le plus puissant du 16e siècle, Charles Quint. C'est à Bruxelles qu'il résidait et qu'il avait reçu ses premiers héritages en 1515.

Une tradition qui date du 14e siècle

Le mot "Ommegang" vient du flamand et signifie "procession autour". Le terme fit son apparition au Moyen Âge, où la dévotion à la Vierge dépassait n'importe quelle autre. À ce moment là, la peste noire faisait des ravages. Une femme dévote, Béatrice Soetkens, eu une vision de la Vierge Marie. Elle devait ramener une statue en bois p"Notre-Dame sur la Branche" d'Anvers à Bruxelles. Elle l'amena à la chapelle du Sablon qui fut transformée en un lieu de culte à la Vierge Marie. L'Ommegang naquit juste après cet événement. Au début, c'était une procession organisée par le grand serment des arbalétriers en l'honneur de Notre-Dame du Sablon. Peu à peu, les différents corps de la Ville s'y sont joint pour former un cortège mondain.