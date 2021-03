Les festivals musicaux de Wallonie et de Bruxelles exigent du monde politique des décisions claires et rapides

Plusieurs festivals musicaux ont déjà annoncé l’annulation de leur édition 2021, à l’étranger comme en Belgique. Alors que nous sommes déjà à la mi-mars, les organisateurs des festivals qui devaient se tenir en Wallonie ou à Bruxelles cet été restent dans l’inconnu : ils demandent au monde politique de se positionner d’urgence et d’annoncer sans délai des décisions claires : les festivals seront-ils purement et simplement annulés ? Seront-ils autorisés à certaines conditions, et lesquelles ?

Une décision gouvernementale devra être prise le plus rapidement possible, et avant la fin du mois de mars au plus tard, insiste la Fédération des festivals de musique Wallonie-Bruxelles (FFMWB). En cas d’annulation pure et simple, la décision de report à l’année 2022 doit être prise dans les meilleurs délais. Et un fonds d’aide exceptionnel "au moins similaire à celui mis en place en 2020" devra être mis en place afin de couvrir les pertes subies par les organisateurs. La Fédération précise que si le gouvernement n’autorise que des festivals "debout" avec une taille restreinte, cela reviendra à annuler les grands festivals. "Des aides financières devraient être mises en place afin de laisser la possibilité aux organisateurs de se réinventer et de proposer des événements alternatifs au public", poursuit la FFMWB.

Si les festivals n’étaient autorisés que moyennant la mise en place de mesures sanitaires spécifiques, elles devraient être détaillées et quantifiées, et "une aide financière devra être proposée aux organisateurs" pour ce poste, demande enfin la FFMWB, qui représente une quarantaine de festivals et qui souligne que ce secteur à perdu près de 99% de ses revenus en 2020 tout en devant supporter d’importants frais fixes.