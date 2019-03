Les femmes sont-elles les perdantes de notre système de pension ?

: cette mesure touche plus particulièrement les femmes. Selon les chiffres de l’ONEM , chaque année, environ 50.000 hommes font usage d’un crédit-temps. Les femmes sont entre 85 et 90.000, en moyenne, par an, sur la dernière décennie. La suppression de la prise en compte des crédit-temps « non-motivés » dans le calcul des pensions va baisser la pension de certaines femmes. La réforme date du 1er janvier 2015, depuis c’est entre 2125 et 5632 femmes qui chaque mois sont en crédit-temps sans motif. A noter qu’entre 2017 et 2018, on est passé de 5632 femmes à 3613, signe sur les femmes se détournent de cette mesure qui les pénalisera, à long terme.