Les exploitants d'installations nucléaires tenus de mieux se couvrir : ils pourraient avoir des difficultés à s'assurer

Les exploitants d'installations nucléaires seront soumis à partir du 1er janvier à une nouvelle législation. Ils seront tenus responsables pour trente ans des conséquences d'un accident nucléaire, contre 10 ans jusqu'à présent. Un plus grand nombre de personnes et de résidents des pays voisins sont également couverts par la nouvelle législation.

La probabilité d'une catastrophe nucléaire reste exceptionnellement faible, mais l'entrée en vigueur de la Convention de Paris signifie que tous les exploitants nucléaires doivent être assurés. Etant donné que le risque couvert est plus étendu, la prime augmente. L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles a fait savoir qu'il demanderait la garantie de l'Etat car il ne parvient plus à s'assurer sur le marché privé. Le montant maximal à assurer s'élève à 300 millions d'euros.