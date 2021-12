Les Euro 4 Diesel interdits à Bruxelles au 1er janvier 2022 : quels véhicules sont concernés ? Quelles amendes, et à partir de quand ?

Bruxelles: qui peut encore rouler? - On n'est pas des pigeons (170/183) - 16/12/2021 Qui peut encore rouler à Bruxelles? Olivier Corroenne nous fait le mode d'emploi ce soir. A partir du premier janvier 2022, voitures, camionnettes et bus diesel de la norme Euro 4, c'est à dire, par exemple, des voitures de plus de 11 ans, seront interdits dans la région de Bruxelles- Capitale, Bruxelles et ses 19 communes. Mais pas sur le ring. Attention, des caméras intelligentes scrutent les entrées de cette Zone de Basses Emissions. Le site lez.brussels vous permet, lui, de savoir si vous pouvez entrer ou non. Et, si vous ne pouvez pas entrer, il y a des solutions qu'Olivier nous détaille. Par contre, si vous ne respectez pas les nouvelles règles, des amendes sont prévues. Tout cela, rappelons-le, pour respirer un air moins pollué.