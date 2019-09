La faillite de Thomas Cook pourrait coûter 25 millions au Fonds de garantie

C’est le ministre en charge de la protection des consommateurs qui l’annonce. Wouter Beke estime que les difficultés de Thomas Cook/Neckermann en Belgique pourraient coûter entre 20 et 25 millions au fonds de garantie voyages. Le Fonds est chargé de rembourser les voyageurs lésés suite aux problèmes de Thomas Cook/Neckermann en Belgique. Et ces voyageurs pourraient être très nombreux. Actuellement 13.400 clients belges sont toujours à l’étranger. Mais en plus de ces cas prioritaires, le Fonds devra également gérer les dossiers venant des 70.000 personnes qui ont encore réservé un voyage dans l’année. Tous peuvent faire une demande de remboursement.

Pour l’instant, le Fonds a déjà 17,5 millions d’euros en réserve. Les coûts supplémentaires devraient être comblés grâce à des garanties bancaires et des assurances.