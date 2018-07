Les entreprises ont-elles un rôle à jouer dans la mobilité durable ?

Ce lundi, le chaos sur les routes. Le tunnel Léopold II est en travaux, et c’est tout Bruxelles qui est asphyxiée. Quand on pense problèmes de mobilité, on pense congestion des axes routiers, politiques publiques, offre de transports en commun...Mais et si les entreprises avaient, elles aussi, un rôle central à jouer?

Le Brussels Studies Institute a mené une étude sur le sujet, et les conclusions sont claires : les entreprises peuvent avoir une grande influence sur les déplacements de leurs travailleurs, notamment grâce au télétravail, ou encore en faisait la promotion de certaines pratiques.

Faut-il généraliser ces méthodes, comment les soutenir, avec quelles décisions politiques? Les entreprises sont-elles suffisamment sensibilisées aux problématiques de mobilité? Sont-elles un facteur parmi d'autres ou le vrai nœud du problème de congestion de Bruxelles?

Pour en parler, Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce jeudi 5 juillet en direct dès 12h sur La Première, Céline Brandeleer, chercheuse en mobilité urbaine à l’université Saint-Louis, Emmanuelle Brunetti, expert mobilité chez Traject (bureau d’études en mobilité), Ischa Lambrechts, conseiller mobilité chez Beci (la chambre de commerce de Bruxelles) et Géry Leloutre, architecte, urbaniste à Bruxelles et enseignant à la Faculté d’Architecture de l’ULB.