Les enseignants du nord et du sud se rassemblent pour défendre la pénibilité de leur métier

Celles-ci redoutent que le métier d'enseignant ne soit pas repris dans la liste des métiers pénibles autorisés à dételer avant l'âge normal de la pension. "Le texte du projet de loi stipule clairement que les coefficients proposés seront uniquement utilisés pour déterminer la date du départ à la pension. Le tantième préférentiel pour la pension passera de 1/55e à 1/60e, ce qui entraînera une baisse du montant de la pension par rapport au montant actuel et ce même en cas de reconnaissance comme métier lourd. Nous considérons qu'il s'agit ni plus ni moins d'une rupture de contrat", affirment les syndicats.

Depuis la communautarisation de l'enseignement en 1989, les actions communes entre syndicats enseignants du nord et du sud du pays sont en effet devenues choses rares. "Si l'enseignement ne figure pas sur la liste des métiers lourds, des actions seront inévitables dans l'enseignement francophone et néerlandophone...", avertissent d'emblée les organisations.

Pour les enseignants, "une éventuelle non reconnaissance comme métier lourd entrainerait à nouveau un report de l'âge de la pension et une baisse éventuelle du montant de la pension. Mais plus que tout, une non reconnaissance comme métier lourd reviendrait à méconnaître la charge émotionnelle et mentale engendrée par le métier".

Sans les tantièmes, 45 ans de carrière seront nécessaires pour partir à la retraite. "Un jeune qui termine son master sans difficulté et qui commence donc à travailler à 23 ans, sera ainsi dans l'impossibilité d'accéder à la pension complète", s'écrie M. Ernst.

Cette réforme n'aidera par ailleurs pas à revaloriser une profession en pénurie, souligne Joseph Thonon. "Ce n'est pas comme ça qu'on va attirer les jeunes." Reconnaître la profession comme pénible permettra ainsi d'alléger un peu les professeurs mais "nous resterons Gros-Jean comme devant", conclut-il, estimant que la perte équivaudra à 100 euros net en moyenne.

Autre crainte de la profession : que le ministre des Pensions ne les divise en n'accordant pas les mêmes conditions de départ en pension, particulièrement les professeurs du supérieur, donc la pénibilité ne serait pas reconnue, comme le confirme une note gouvernementale. Une situation que n'acceptent pas les syndicats, comme le précise le président de la CGSP Enseignement, Joseph Thonon :