Les élections fédérales et régionales, c'est dans un an: à quoi faut-il s'attendre d'ici là?

Dans un an exactement, le 26 mai 2019, les Belges voteront pour les élections fédérales et régionales. Avant cela, il y aura les élections communales qui se tiendront le 14 octobre prochain. A quoi peut-on s'attendre pour cette dernière année de la législature au niveau régional en Wallonie ?

Cette configuration est unique dans l’histoire politique wallonne : l’actuel gouvernement régional n’est en place que depuis 10 mois seulement. Au cours de cette période, la coalition MR-cdH a voulu montrer que la rupture était plus qu’un slogan. Et ce en concrétisant une série de réformes, celles touchant à la gouvernance étant sans doute les plus visibles.

Nombreux dossiers à boucler

Willy Borsus et ses ministres auront-ils encore le temps de réaliser d’autres points de leur programme commun ? Ils ont notamment la volonté de réformer certains pans de la fiscalité régionale, de poursuivre la réforme des primes énergie et rénovation, de mener à bien le projet d’assurance autonomie, ou encore de gérer la dette des certificats verts.

Mais ces 12 mois de travail sont un leurre. Les vacances parlementaires approchent. Dans la foulée, il y aura la campagne pour les élections communales et provinciales, puis les négociations pour la constitution des majorités locales. Tout cela engendrera peut-être un jeu de chaises musicales au Parlement wallon

Début 2019, tout les regards seront braqués sur le triple scrutin régional, fédéral et européen. Le temps est donc compté pour le gouvernement wallon, comme pour les autres d'ailleurs. Surtout que les périodes électorales sont aussi propices aux tensions internes.