Ecolo élit son duo de coprésidents avec 92% des voix

Depuis 10h30 ce dimanche, l'assemblée générale statutaire d'Ecolo réunit trois cents membres à l'Université de Namur.

Le léger retard à l'ouverture de cette AG est dû...au retard du train amenant de Bruxelles-Ottignies-Gembloux quelques dizaines de participants.

Point essentiel à l'ordre du jour, l'élection d'un nouveau duo présidentiel ne devrait pas donner lieu à de longs débats. La Molenbeekoise Rajae Maouane et le Carolorégien Jean-Marc Nollet composent en effet le seul tandem candidat à la succession de Patrick Dupriez et Zakia Khattabi. Elu en mars 2015, ce duo a cependant volé en éclat le 19 octobre 2018. A l'occasion d'un conseil de fédération post-élections communales et provinciales, Patrick Dupriez a alors annoncé son désistement pour des raisons personnelles. A titre intérimaire, Jean-Marc Nollet prit le relais.

Sereine et fière

Dans un premier temps, les coprésidents sortants ont présenté leur rapport, un rapport moral, précise le Parti. Au micro de la RTBF, quelques minutes plus tôt, Zakia Khattabi s'est déclarée sereine et fière du travail accompli. "J'ai d'autant moins de regrets de ne pas me représenter que je prends le duo candidat comme étant mon héritage. Dès le départ de Patrick Dupriez, j'ai songé à ma propre succession, à la nécessité de penser à la relève". Un seul duo candidat? "je suis ravie que les militants m'ont suivie. Rajae Maouane représente la vague verte, la jeunesse, Jean-Marc Nollet, l'expérience". Les résultats du vote devraient tomber vers 13 heures.