Les Ecolos réunis en université d'été à Liège, "prêts à créer un nouveau chapitre"

Le parti écolo s'était donné rendez-vous ce jeudi à Liège pour une université d'été. L'objectif: motiver les troupes avant les élections. Le parti sent que la défaite de 2014 est derrière lui et qu'il y a un coup à jouer.

"On a eu un chapitre un peu douloureux, il a fallu s'en remettre. Et là ça y est nous sommes prêts à créer un nouveau chapitre. On est prêt à relier et à relayer toutes ces initiatives qui nous font entrer dans un nouveau monde", déclare Zakia Khattabi, co-présidente d'Ecolo. Dans l'opposition dans presque tous les niveaux de pouvoir, le constat sur le travail réalisé par le gouvernement Michel est amer.

Alors que le Charles Michel parlait, il y a quelques semaines, de la "Trumpisation" du parti Ecolo, Patrick Dupriez, co-président, lui renvoie l'ascenseur : "Trump assume son déni des enjeux environnementaux, c'est un fou dangereux par rapport à ça.... Charles Michel fait des beaux discours mais dans les faits, son gouvernement n'agit pas. Dites moi une seule chose qui a été faite réellement pour modifier notre société et répondre aux défis climatiques depuis 5 ans, je n'en vois pas."

Critiquer le MR... pour s'allier avec lui ensuite ?

Ecologie, justice sociale, ouverture, vivre ensemble, les thèmes sont choisis... Cette année, est LEUR année, ils en sont certains... Mais pour se donner toutes les chances, ils misent, à Liège notamment, sur la jeunesse, une jeunesse qui porte un projet différent. La figure de proue de "Vert Ardent", Caroline Saal imagine une nouvelle politique : "Nous disons aux personnes : 'Vous êtes révoltés parce que vous avez des valeurs, elles sont légitimes. Comment pouvons nous faire ensemble pour que la politique redevienne une action noble et cruciale pour chacun?'"

S'ils sont plutôt confiants, les écolos savent qu'ils doivent rester prudents et imaginer s'associer à d'autres partis pour former une majorité. Et ce, même avec le MR de Charles Michel. Les co-présidents ne ferment aucune porte. Les militants par contre sont plus mitigés. A l'image de cette militante de la première heure: "Ah s'ils s'associent au MR, ça me déplairait. Je trouve que le MR n'a pas eu une politique très constructive ces dernières années. Donc je ne vois pas pourquoi Ecolo se mettrait avec le MR. Ça serait dommage."

Mais avant de parler d'alliance ou de coalition il faut d'abord attendre les résultats. Les verts se donnent donc rendez-vous, dans les urnes le 14 octobre prochain...