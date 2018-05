Les écologistes entrent confiants en campagne pour les élections communales

Les écologistes se sont réunis cet après-midi à la ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve. Un meeting sous le mot d'ordre "le vert vous va si bien".

Face aux militants, la coprésidente d'Écolo, Zakia Khattabi a souhaité ouvrir son discours par un hommage à Mawda. "Je ne souhaite pas polémiquer ici, évidemment", a tenu à préciser Zakia Khattabi. La semaine dernière la co-présidente d'Ecolo avait fait l'objet de nombreuses critiques après avoir pointé du doigt sur Twitter la gestion migratoire fédérale suite au décès de Mawda.

Le président du CHD, Benoît Lutgen, avait estimé qu'il s'agissait là d'une forme de "populisme vert". Zakia Khattabi a rejeté ces accusations dans son discours.

"Il n'y a aucun populisme. Il n'y a aucune récupération dans notre colère et dans notre indignation, dans notre fermeté à défendre la solidarité et l'universalité." La mise au point a été largement applaudie par les militants.

Cela veut dire qu'on est pertinent et qu'on a peur de nous!

Loin de saper le moral des écologistes, ces accusations semblent d'ailleurs conforter les militants. Un militant de Seneffe décrit des partis "aux abois", dont les argument sont "simplistes et caricaturaux". Un autre militant de Waterloo confirme ce sentiment. "Lorsqu'on dit la vérité, on est traité de populiste".

"On avait déjà eu droit aux Khmers verts. Populiste vert, c'est un autre vocable. Cela veut dire qu'on est pertinent et qu'on a peur de nous", avance une troisième militante. Difficile de trouver un écologiste qui ne soutient pas la position des coprésidents au meeting. Pourtant, il se murmure que la communication des derniers jours a suscité des débats chez les écologistes.

Mais aujourd'hui, à l'heure de se lancer dans le marathon de la campagne électorale, c'est la confiance qu'on affiche. Sur la scène différents membres d'Ecolo se succèdent et présentent des initiatives locales pour une commune plus durable.

"Oui nous sommes confiants", affirme Patrick Dupriez. Le coprésident d'Ecolo évoque les nombreuses initiatives locales et les entrepreneurs "qui sont en train de préparer le monde de demain". Patrick Dupriez ajoute: "Ecolo est en forme, parce que nos militants ont envie de participer et de gagner ces élections".

Lors du dernier scrutin, Ecolo était parvenu à aligner 6 bourgmestres en Wallonie et à Bruxelles. C'est à dire quatre de plus qu'entre 2006 et 2012. Ecolo était aussi parvenu à faire élire des conseillers dans cinquante communes. L'enjeu des élections d'octobre pour les écologistes sera de confirmer ce score.