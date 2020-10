Les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles entrent en code orange "adapté" : le présentiel des élèves reste la règle

Ce mercredi, à la suite d’une nouvelle réunion entre les acteurs de l’enseignement et la ministre Caroline Désir, il a été décidé que toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles passeront dès demain du code jaune actuel au code orange (propagation "systématique" du virus). Ce code orange est toutefois adapté par rapport à ce qui a été annoncé précédemment, avant la rentrée scolaire de septembre. Adapté pour assurer le présentiel des élèves à 100% dans le secondaire comme dans le primaire tout en garantissant la sécurité de chacun. Une circulaire doit être transmise aux directions (et au commissaire coronavirus) ce mercredi soir ou ce jeudi pour leur permettre de mettre en place ce nouveau dispositif dès que possible.

Ce passage en code orange se fait "sous réserve de ce qui sera décidé en comité de concertation vendredi", précise la ministre Caroline Désir.

Lundi soir, le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), avait déjà annoncé que l'ensemble des écoles sur le territoire flamand passaient en code orange d'ici les vacances de Toussaint au plus tard.

Présentiel à 100% pour tous les élèves

Au départ, ce code orange signifiait que les classes de secondaire seraient scindées en deux et que les cours se donneraient en alternance à domicile et dans les écoles, semaine par semaine. Mais aujourd’hui, ce code est donc adapté. Le présentiel reste la règle pour tous les élèves du secondaire comme du primaire. "Les chiffres montrent que les contaminations dans l'enseignement fondamental sont peu nombreuses", indique Caroline Désir. "Les contaminations qui ont lieu au sein de l'école sont de 17%. Cela reste faible. Le port du masque fonctionne bien". C'est pourquoi il a été décidé de permettre aux écoles de rester un maximum ouvertes.

Basculements en mode hybride possibles

Pour ce qui est de l'enseignement primaire et des maternelles, un basculement en mode hybride, à savoir une alternance entre du présentiel et les cours à distance devient possible s'il manque trop de professeurs. Dans le secondaire, cette hybridation est également une possibilité au cas par cas, en fonction du nombre de malades au sein du corps enseignant et des classes et en concertation avec les pouvoirs organisateurs. Cette hybridation pourra se faire pendant maximum deux semaines renouvelables.

L’entrée en application du code orange se fera officiellement dès demain. Mais un temps d'adaptation est accordé aux directions pour s'organiser.

Mesures sanitaires renforcées

Le mesures de sécurité sanitaires au sein des établissement scolaires sont renforcés. Le port du masque est obligatoire en salle des professeurs comme en cour de récréation. Les cours de gymnastique et de piscine sont maintenus mais le port du masque devient obligatoire dans les vestiaires. Les sports de contacts sont à éviter. Par contre, rien ne change concernant les règles à la cantine. Des repas y seront toujours servis.

Adaptation également du scénario en code rouge

Le code rouge sera lui aussi adapté. Pour le deuxième, troisième et quatrième degré, l'hybridation sera toujours étudiée au cas par cas par les directions et les pouvoirs organisateurs. En cas de code rouge, les cantines seront par contre fermées.

Depuis la rentrée de septembre, l'ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles étaient en code jaune (appliqué en cas de propagation "limitée" du virus). Ce code jaune prévoyait un enseignement en présentiel pour tous les élèves de primaire et de secondaire cinq jours par semaine moyennant certaines mesures de sécurité sanitaire (port du masque en secondaire, désinfection régulière des mains,...).

Suite aux dernières décisions prises par le Comité de concertation, diverses concertations avaient été lancées avec les experts sanitaires, entre ministres de l'Education ainsi qu'avec les acteurs de l'école pour étudier une éventuelle adaptation des scénarios sanitaires appliqués dans les écoles.

La semaine dernière, en concertation avec les acteurs de l’enseignement, la ministre Caroline Désir avait également annoncé prolonger le congé de Toussaint de deux jours pour donner une bulle d’air aux enseignants et aux directions d’écoles.