Les écoles bientôt rénovées? Le projet commence à avancer en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le constat n'est pas neuf. Depuis des années et des années, les bâtiments scolaires se dégradent et sont, la plupart du temps, vieillots. Les châssis comme les toilettes sont souvent très mal entretenus et le terme "isolation" rarement employé. Bref, c'est la galère.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles veut marquer le coup. La rénovation à grande échelle des bâtiments scolaires du maternel au supérieur et pour tous les réseaux est l'un des gros chantiers de la législature.

Le coût est estimé entre un et deux milliards

Frédéric Daerden, ministre du Budget mais aussi en charge des bâtiments scolaires, estime les besoins entre un et deux milliards. Une somme colossale pour la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est loin de rouler sur l'or. Mais deux grandes pistes de rentrées financières ont déjà été établies.

Frédéric Daerden compte d'abord sur une partie des moyens provenant du plan de relance européen. La Fédération Wallonie-Bruxelles va recevoir 495 millions. 200-250 millions de cette manne pourraient être dédiés à la rénovation des écoles. Et puis, un prêt de 600 millions a aussi été contracté auprès de la Banque européenne d'Investissement, la BEI. Et avec ce genre de prêt, la Fédération Wallonie-Bruxelles doit mettre sur la table le montant correspondant, donc également 600 millions. Même si tout ne servira pas à la rénovation des bâtiments scolaires, cela ferait déjà un petit milliard de disponible.

On attend cette aide avec impatience

Peu importe l'école ou le réseau, du côté des directions, le message est le même: "C'est plus qu'urgent." L'athénée royal de Mons est dans de vieux bâtiments nombreux et importants datant du 19ème siècle. Pour la préfète, Françoise Colinia, les travaux à faire sont gigantesques. "En dix-sept ans, seuls les châssis du rez-de-chaussée -mais il y a deux étages - et les toilettes des filles ont été refaits. Et rien n'a jamais été isolé."

La préfète considère aussi que jusqu'à présent, la procédure à lancer pour entamer des travaux est lourde, compliquée et surtout peu rapide. " Je dois remplir un document spécifique des Bâtiments scolaires avec l'économe de l'école. Et une fois qu'il est envoyé, je dois rappeler plusieurs fois et parfois, je crie et je m'énerve. Mais je ne les critique pas, ils sont sollicités sans cesse de partout."